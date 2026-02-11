外婆家消失後 用書寫找回台南失落的地圖

台南社大公民寫作班10日在台灣文學館舉行「土道」第15期「外婆家在鼎臍塭」新書發表會。（台南社大提供）

「外婆家早就不在了，但故事還在。」台南社大公民寫作班發表公民文學刊物《土道》第15期〈外婆家在鼎臍塭〉，由市民親自編採創作，將目光投向鼎臍塭及周邊地區，從曾文溪大內、許中營、五塊寮、六甲頂，到小北門、大銃街、水萍塭，一筆一筆，補回縣市合併後逐漸模糊的地方記憶。

《土道》創刊已16年，始終相信書寫不只是文學，更是一種公民行動。總編輯韓麗瑛說，城市快速發展，讓人忘了家鄉原來的樣子，而這一期的書寫，是沿著祖輩走過的路，重新認識土地，也是向歷史致敬的過程。

指導老師吳茂成指出，公民寫作從生活出發，從自己的生命寫起，慢慢延伸成一張常民文化的文字地圖；每個人心中都有一座公園，書寫也是打造友善城市的方式。

家鄉在鼎臍塭的學員林美珍回憶，70年代大水沖毀家園，外婆家從此消失，直到跟著老師導覽，才知道祖輩生活的位置，在台南文化路徑中如此重要。「小北」長大的郭惠珍則記得，魚塭、廟宇與街坊，是童年最真實的世界。

公民寫作班韓品怡也感嘆，「滄海桑田」不只是地形改變，更是生活被遺忘。《土道》記錄台江內海到府城的常民歷史，挖掘大內曾文溪沿岸居民拓墾、洲仔尾廟前曾經有大海難、荒涼的「六甲頂」走入小北城，城市再怎麼變，故事不能斷。

