液態乳輸入衝擊 乳業協會籲清楚標示、營養午餐國產乳品供應常態化

我國將與美簽署「台美對等貿易協定（ART）」，我方守住多項農產品防線，外界憂美國液態乳恐零關稅輸入，中華民國乳業協會今（11日）表示，今年7月起將落實只有國產鮮乳才可標示「鮮乳」，認為一定要落實標示外，也盼手搖飲業者、超商通路應誠實標示是否使用國產鮮奶。

中華民國乳業協會理事長、台大教授徐濟泰表示，若民眾可清楚辨識進口牛乳與國產鮮乳的差異，還有手搖飲業者與超商販售的飲品若使用鮮乳，應誠實標示，不該以進口牛乳魚目混珠，若可落實，衝擊力道就會降低，反之對國產鮮乳一定打擊更劇，但更重要的是希望中央與地方在規範營養午餐時，應將國產牛乳供應常態化，不僅可提升學童健康還有對國產牛乳的認知度，也可提升消費量，甚至進一步帶動整體乳品消費量成長。

依農業部統計，我國去年共輸入乳品達23萬9153噸，最大進口來源為去年起已零關稅的紐西蘭乳品，達11萬9972噸，美國為第2，去年共輸入4萬7118噸的乳品到台灣，主要透過某美式大型賣場通路販售，而該通路販售的美國牛乳已在台灣牛乳市佔率達第3大。

徐濟泰指出，過去從紐澳、美國輸入的牛乳多用「鮮乳」等標示，隨政院去年協調部會，將自今年7月1日起嚴格定義鮮乳，未來只有國產的鮮乳才可使用「鮮乳」名稱，但因過去幾年來已經嚴重誤用，坦言擔憂民眾可能還是分不清國外的牛乳與國產鮮乳的差別，也將造成消費替代，導致進口乳量銷售增加、國產鮮乳消費量減少。

徐濟泰進一步指出，我國主要乳場去年起就開始減少跟酪農的收購生乳量，加上各乳場和酪農訂定契約不一，有部分酪農遭遇合約從一開始的減收產量的15%，變成減收25%等，因許多乳場也是液態乳進口商，推測乳場可能就是要將空間挪出提供給進口的液態乳，若美國液態乳也可零關稅輸入，成本將更低，進口商可能利用其中的利潤空間，卯足全力大量輸入。

