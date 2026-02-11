獨家》韓、江調離外委會 國民黨為軍購條例攻防「備戰」

立法院長韓國瑜（左）、立院副院長江啟臣（右）本會期將配合黨中央的協調安排，離開目前所在的外交及國防委員會。（資料照）

國民黨考量立法院本會期將審查軍購特別條例及預算，國防外交議題成2026選舉攻防重點，但由於被安排在立法院外交及國防委員會的立法院長韓國瑜、副院長江啟臣，兩人依慣例未實際參與委員會運作（質詢與投票等），因此黨中央協調兩人調離外委會，韓與江表達同意配合黨團運作。藍營在外委會重新「排兵布陣」，格外引發關注。

依慣例立院正副院長不參與委員會運作

目前韓國瑜、江啟臣都被安排在外交及國防委員會，係因前年重兵部署在司法及法委員會，進行「立法院職權行使法」等議案的修法攻防。但本會期著重在國防及外交議題，又要處理軍購特別條例及相關預算，目前藍綠白在外交及國防委員會的席次配置，藍白合計共7席，綠營有6席，由於國民黨6位立委扣除韓、江2人，僅剩下馬文君、徐巧芯、陳永康和黃仁4位，加上民眾黨立委王安祥，最多只有5票，怎麼投票都會輸給民進黨的6票。

請繼續往下閱讀...

據了解，馬文君、徐巧芯認為外委會「少兩票」導致戰力薄弱，若有重要提案或是臨時提案，都無法和民進黨表決，因此不太敢排案。為了攻防考量，因此黨中央找人與韓國瑜、江啟臣商量，本會期是否可以換到其他委員會，由於兩人都無法質詢和參與會議，因此都同意配合黨團運作及安排。

黨中央這項針對委員會的人員調度，也被視為是就未來軍購條例及預算等朝野攻防預做安排、先行「備戰」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法