為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    北市內湖東湖路民宅竄火 4人受困獲救

    2026/02/11 11:43 記者鄭景議／台北報導
    台北市內湖區東湖路113巷1棟民宅今日上午10時42分驚傳火警。（記者鄭景議翻攝）

    台北市內湖區東湖路113巷1棟民宅今日上午10時42分驚傳火警。（記者鄭景議翻攝）

    〕台北市內湖區東湖路113巷1棟民宅今日上午10時42分驚傳火警。現場1樓冒出大量火煙並全面燃燒，導致多名住戶受困，情況一度非常危急。台北市消防局獲報後立即出動大量人車趕往灌救，陸續從地下室及高樓層救出包含1名16歲少女在內的4名民眾。所幸受困人員意識均清醒，警消持續確認是否還有受困人員，詳細起火原因仍待進一步釐清。

    台北市消防局今日上午接獲多通報案電話，指稱東湖路1處民宅1樓發生火警，且有民眾受困。消防局不敢大意，立即派遣多個分隊前往搶救。消防人員抵達現場時，發現1樓內部已全面燃燒，濃煙不斷往高層樓竄升，隨即布線進入屋內進行搜救。

    搜救人員入內搜索後，先是在地下室接觸到1名16歲少女，隨即將其安全救出；緊接著在3樓救出2名住戶，並在隔壁棟3樓救出另外1名民眾。這4名受困者被救出時雖然受到驚嚇，但意識皆清醒，現場經醫護人員初步檢查後，暫無生命危險，後續將針對吸入濃煙情況進行觀察。

    初步調查發現，起火點疑似位於1樓空間。內湖分局警方也派員到場協助交通疏導，維持周邊巷弄秩序。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播