基隆過年走廟可賞花燈、領發財錢母

基隆慈雲寺製作馬到成功花燈。（記者盧賢秀攝）

農曆春節有許多民眾喜歡至廟禮參拜，沾沾「神氣」，祈祝平安健康、好運發財。基隆市慈雲寺今年「馬到成功」花燈，氣勢奔騰；城隍廟和七堵媽慶濟宮在大年初四都有接財神活動，分送發財金、錢母還有貔貅，讓民眾招財辟邪；總統賴清德將在十七日大年初一到慶安宮發紅包，民眾來基隆廟宇走春還可到廟口小吃嚐美食、逛夜市。

基隆安樂區慈雲寺是祭祀觀音佛祖的百年古廟，每年過年期間都會展示花燈、辦藝文活動，馬年廟方製作5公尺高、7公尺長「馬到成功」主題燈，主燈是匹奔騰駿馬，廟內也有各式花燈，看起來十分熱鬧；大年初五開始舉辦藝文活動，有繪畫、書法比賽，鼓勵學生學習傳統文化。民眾過年期間虔誠祈福外，還可以賞花燈。

位於市中心的百年古廟基隆媽祖廟慶安宮，每年除夕夜12點「賀正頭香」祈福活動（非插頭香），初一上午總統賴清德也會來發紅包，讓民眾分享喜氣。

位在基隆港邊的基隆護國城隍廟和七堵慶濟宮則在初四舉辦接財神活動，城隍廟初四下午2點接財神儀式後，發送6000個五路財神爺加持的《全台獨家立體Q版城隍五元發財金》讓你「有緣」、「有錢」。慶濟宮初四上午10點迎財神發送1000枚錢母，每逢排隊排到第50位、100位等整數的幸運民眾可以獲得廟方特製貔貅神獸，限量20隻，可以招財辟邪。

基隆另一座百年老廟奠濟宮，供奉開漳聖王，廟前就是基隆美食勝地「基隆廟口」小吃，鼎邊銼、營養三明治、一口吃香腸、滷肉飯、天婦羅、泡泡冰等美食，各有所好，每每假日大排長龍；仁三路的廟口小吃轉過去就接到愛四路夜市，有各種美食和商品攤，民眾來基隆拜廟吃美食、逛夜市。

基隆護國城隍廟大年初四將送6000個Q版城隍爺五元發財金。（記者盧賢秀攝）

基隆七堵慶濟宮大年初四將送錢母和貔貅。（記者盧賢秀攝）

到基隆走春拜廟還可品嚐廟口小吃、逛夜市。（記者盧賢秀攝）

