鳥界buffet！珠頸斑鳩突襲雜糧行 狂嗑土豆「吃霸王餐」

珠頸斑鳩低頭狂嗑土豆（花生）。（王姓民眾提供）

農曆春節將近，市場採買人潮湧現，台中水湳市場卻上演一幕「鳥界奇景」，王姓民眾近日直擊，一間雜糧行門口出現一隻珠頸斑鳩，彷彿把店家當成自助餐廳，悠哉上演「免費吃到飽」，尤其是嘴裡叼著土豆（花生）的模樣呆萌，讓人哭笑不得。

從影片中可見，這隻珠頸斑鳩先是在店外地面來回踱步，不時抬頭左右張望，神情警戒，像是在觀察四周動靜、確認安全無虞，下一秒牠突然振翅起飛，精準降落在裝滿土豆（花生）的大型容器邊緣，站得穩穩的，接著毫不客氣地低頭猛嗑，嘴裡還叼著一顆顆飽滿花生，模樣呆萌又理直氣壯，彷彿在說：「這一區我包了。」

畫面曝光後立刻在網路上引發熱議，網友紛紛歪樓留言，「這根本是鳥界buffet吧」、「看牠吃得這麼專心，我都不好意思打斷」、「完全是霸王餐現行犯」、「犯罪現場被直擊，還嘴叼贓物」，也有人笑稱，這隻斑鳩根本是「老饕等級」，選菜眼光相當專業。

不過笑歸笑，也有民眾提出不同看法，擔心野鳥直接站上食材容器，身上可能帶有寄生蟲或細菌，恐影響衛生安全，對此，不少市場攤商也無奈表示，野鳥覓食行為難以完全避免，尤其是在開放式市場，更容易成為牠們的「覓食熱點」，因此多半會用封膜、加蓋或改用密封袋方式，盡量降低被偷吃的機會。

