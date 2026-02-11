國安不能等！賴清德偕三軍司令喊話：預算遲未過 台灣恐跌出優先名單

賴清德總統今天上召開記者會，針對8年1.25兆「國防特別預算」強調「國家的防衛不能等、安全不能等，對子弟兵的支持更不能再等」。（記者叢昌瑾攝）

賴清德總統今天（11日）上午在總統府召開「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，針對8年1.25兆「國防特別預算」強調，「國家的防衛不能等、安全不能等，對子弟兵的支持更不能再等」。他說，預算遲未通過，除了可能讓台灣跌出優先名單、延宕關鍵武器裝備的交付，更會讓國際社會質疑台灣守護自己國家的決心。

賴總統這場記者會，除副總統蕭美琴陪同，國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將並接續簡報，包括陸軍司令呂坤修上將、海軍司令蔣正國上將、空軍司令鄭榮豐上將全數到場，象徵三軍對國防特別預算的共同支持。

請繼續往下閱讀...

賴清德首先說，立法院第十一屆第四會期已經結束，行政院所提出的「國防特別預算條例」草案，歷經兩個月的努力，卻持續遭受阻擋，未能付委審查。在迎向農曆新年的同時，他期待在立法院新會期開議後，國會運作能夠展開新頁，儘速完成國防特別預算條例的審議。他要強調，國家的防衛不能等、安全不能等，對子弟兵的支持更不能再等。

總統說，國際間已經有高度共識，認為台海的和平穩定，是全球安全與繁榮不可或缺的要素。面對中國的軍事威脅持續擴大，印太區域國家都增加國防預算，包括日本（今年國防預算新台幣1.8兆元）、韓國（今年國防預算新台幣1.4兆元）、菲律賓也增加，台灣也不能例外（特別預算8年為期1.25兆元）。尤其，身為國際社會負責任的一員，台灣致力於維護區域的和平穩定，我們提升國防預算、維護國家安全，絕對不是挑釁，而是展現自我防衛的決心、為確保世界安全的努力，這樣的方向，也受到國際社會的高度支持。

他再次強調，面對日益複雜的區域情況，國軍弟兄姊妹最迫切的，就是能夠及時獲得「先進、精準」的武器裝備，用最先進、最精良的武器裝備，守護台澎金馬、確保國人的生命財產安全。而提升國防的支出、加大安全投資，是民主友盟國家的共同趨勢。

總統並感謝美國政府對台灣的支持，為我國發出報價單；同時，台灣宣示自我防衛的決心，更獲得美國白宮、參眾議院跨黨派議員的公開支持。但現在，預算遲未通過，除了可能讓台灣跌出優先名單、延宕關鍵武器裝備的交付，更會讓國際社會質疑台灣守護自己國家的決心。

賴總統強調，身為總統，也是三軍統帥，他有責任、更有義務向全體國人同胞說明清楚，這些延宕所帶來的急迫與風險。

相關新聞請見

藍白稱因不幫軍人加薪卡軍購 賴清德駁錯誤連結：加薪14％、23項加給

親率三軍司令說明國防預算！昔8艘潛艦軍購遭擋 賴總統喊話絕不能重蹈覆轍

總統賴清德11日在總統府主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會。（記者叢昌瑾攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法