頭份大樓磁磚剝落砸傷老婦 苗縣府列管追蹤改善

苗栗縣頭份市一處社區大樓，昨（10）日發生磁磚剝落砸傷1名老婦意外。（圖由縣府提供）

苗栗縣頭份市一處社區大樓，昨（10）日發生磁磚剝落砸傷1名老婦意外，縣府工商發展處表示，除已派員到場掌握狀況，並要求建築物管理單位即刻完成周邊警戒與防護措施，並將持續追蹤列管，確保行人及住戶安全無虞。

工商發展處指出，外牆磁磚剝落常見原因包括施工黏著不足、建物年久老化、防水層失效導致滲水，以及長期日曬造成熱脹冷縮等情形，實際成因仍須由專業技師進行檢測鑑定後才能確認。

請繼續往下閱讀...

工商發展處表示，後續將依相關法規，發文告知公寓大廈管理委員會進行全面檢查與必要修繕，並視結果辦理限期改善作業；如涉及公共安全疑慮，將持續追蹤列管，確保行人及住戶安全無虞。

工商發展處長詹彩蘋也呼籲，各大樓社區與建築管理單位，平時應加強外牆巡檢與維護，如發現磁磚隆起、裂縫或滲水等異常狀況，務必及早處理，共同維護良好居住與產業環境。

縣府工商發展處要求建築物管理單位即刻完成周邊警戒與防護措施，並將持續追蹤列管，確保行人及住戶安全無虞。（圖由縣府提供）

縣府工商發展處後續將依相關法規，發文告知公寓大廈管理委員會進行全面檢查與必要修繕，並視結果辦理限期改善作業。（圖由縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法