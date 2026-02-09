為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    因應水湳各項建設啟用 中市中平路興建跨越港尾子溪橋梁下半年動工

    2026/02/09 13:37 記者蘇金鳳／台中報導
    地方民眾希望市府在中平路能興建跨越港尾子溪銜接中平北路的橋梁。（記者蘇金鳳攝）

    台中市西屯區因水湳經貿園區的各項重大建設都逐步完工且啟用，造成附近車流增加，在地民眾希望能中平路能興建跨越港尾子溪銜接中平北路的橋梁，國民黨立委楊瓊瓔與市議員楊大鋐進行會勘，水利署第三分署同意6個月內提出橋梁參數給建設局，讓建設局可核定動工，建設局長陳大田表示，目標下半年開始動工；會中達成共識，希望今年9至10月動工，明年5月通車。

    過去台中市政府為解決地方淹水夢魘，在2021年12月底啟動西屯區牛埔橋改建工程，牛埔橋無法通行，市府便搭配在中平路新建鋼便橋改道維持區域通行， 而臨時的鋼便橋在牛埔橋通車後就拆除。

    不過，由於隨著水湳會展中心、中央公園及水湳轉運中心完工及即將完工，中平路往水湳轉運中心就必須遶到中清路，不但開車要多遶15分鐘，還增加中清路車流量，因此地方提出在中平路興建跨港尾子溪的橋梁，銜接中平北路。

    但若依照目前公告2010年版治理計畫設計施工，設計橋長30m，但因為與道路有24公分的落差且經費達5100萬，而水利署第三河川分署目前正辦理港尾子溪治理計畫修訂，橋梁全寬15m，橋長25.5m，橋與道路落差較小，僅14公分，經費僅需4994萬元，但因須至2027年公告後使得提送申請，則尚需2年，地方民眾無法等待。

    今天楊大鋐與楊瓊瓔現場會勘，水利署第三分署同意6個月內提出參數，建設局便可設計發包，陳大田表示，將可在今年下半年動工。

    楊瓊瓔則表示，希望最快9或10月動工，明年5月就可通車，因應水湳經貿園區各項重大建設完工帶來的車流。

    會勘後眾人達成共識，希望橋梁能在明年五月通車。（記者蘇金鳳攝）

