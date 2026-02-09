購置輝達高階AI核心設備！助攻虎科大工程教育與科技應用

虎尾科技大學近日透過教育部補助1300萬元購置輝達高階AI核心設備，將校內既有AI能量，打造制度化、平台化的AI運算環境。（虎科大提供）

國立虎尾科技大學長期深耕精密機械、機電整合、智慧製造與系統工程等領域，近日透過教育部補助1300萬元購置輝達高階AI核心設備，將校內既有AI能量，打造制度化、平台化的AI運算環境。校長張信良表示，對未來在精密機械、機電整合、智慧製造與系統工程等領域的教學助益良多。

電算中心主任蘇暉凱指出，以往校內建制AI系統較為分散，需到特定實驗室、高階電腦教室才能使用，此次透過教育部經費，購買輝達NVIDIA H200及NVIDIA RTX PRO 6000兩套高階AI核心設備，是結合「無人機產業人才及技術培育基地計畫」與高等教育深耕計畫所推動，盼整合教學、研究與行政資源，系統性投入AI雲端算力、運算平台與校園高速網路等關鍵設施，可作為工程教育與科技應用發展重要基礎。

蘇暉凱指出，一般電腦教室其實不需要裝設GPU（圖形處理器），因裝設一台電腦動輒數萬元以上，成本考量難以支撐升級，此次購置高階核心設備，除了能夠更節省成本外，更是可以集中化運用的AI運算資源與校內高速骨幹網路，甚至教學空間也可遠端使用高效能AI算力，無須再另行配置大量GPU設備，提升教學深度與實務導向。

研究發展處研發長宋朝宗表示，配合經濟部進一步把該套AI雲端與運算設備導入產業人才培育專案，實際應用於產業導向課程、專題實作與技術驗證，協助學生與產業端共同進行實務開發與問題解決，展現AI賦能在技職人才培育的實質成效。

張信良指出，透過多年工程教育與實作經驗的累積，已逐步建構可支撐工程教學、研究發展與產業人才培育的AI應用體系，未來將持續強化新興科技教育，鞏固技職體系在高階工程與科技人才培養上的角色。

