花蓮燈會砸1980萬翻車！「主燈像鹹魚」律師酸：十塊錢做出一元成果

花蓮太平洋燈會斥資1980萬元，被民眾形容成「鹹魚乾、仰望星空的魚頭」的「花現」燈。（資料照，記者花孟璟攝）

2026花蓮太平洋燈會《花現騎蹟・光躍洄瀾》斥資1980萬元，本月7日在花蓮市日出大道開幕，卻因燈區品質與設計風格引發遊客失望，其中主燈之一「花現」更被形容像「鹹魚」，掀起嘲諷聲浪，律師林智群也忍不住開酸。

林智群今（9）日在臉書貼出主燈「花現」的照片質疑，花蓮燈會預算高達1980萬元，「主燈卻長這樣，真的是廢到笑。拿十塊錢做出一元的成果」。貼文曝光後短時間內突破萬人按讚，引發熱烈討論。

不少網友也跟著留言嘲諷，「皮老闆穿芭蕾舞裙？」、「只有花蓮能超越台中」、「李宗瑞做的肯定比這個好看」、「比請奧特曼還貴」、「這種東西拿出來也不覺得丟臉也是花蓮王強項，臉皮夠厚」、「花蓮人的愛，不是我們一般人懂的」、「藝術好難懂，是我沒有天份」、「我花蓮人都不敢看了，真的很浪費錢欸」。

也有近期到訪花蓮的網友指出，上週到花蓮時觀光人潮明顯減少，民宿老闆透露住房率不到一成，如今燈會品質再遭質疑，恐怕難以替地方觀光加分。

