    生活

    大雪山森林遊樂區誘捕「脫序猴」 網友：該教化的是遊客不是野生動物

    2026/02/09 13:13 記者歐素美／台中報導
    大雪山國森林遊樂區臉書粉專公告將誘捕「脫序猴」。（擷取自大雪山國家森林樂區臉書）

    大雪山國家森林遊樂區，最近兩周出現獼猴3次搶食或翻動遊客隨身物品行為，林業及自然保育署台中分署因此公告，即日起至11日共3天，將辦理「脫序猴」誘捕工作，請遊客注意收費站涼亭和附近停車場的管制作業。但國家森林遊樂區誘捕「脫序猴」引發討論，反對民眾認為該教化的是遊客，不是野生動物原住民，不相信國家森林遊樂區會寫出「脫序猴」字眼。

    林業及自然保育署台中分署表示，大雪山國家森林遊樂區現場長期觀察紀錄，近期兩周記錄到獼猴3次搶食或翻動遊客隨身物品行為，園區已持續加強宣導遊客勿餵食獼猴，並做好個人食物管理。

    台中分署並將於今天下午再次邀請靜宜大學林良恭老師團隊及台中市野生動物保育學會專家學者至現場，審慎評估是否以驅離方式取代捕捉移置，兼顧遊客安全及生態保育。

    台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟表示，身為國家森林遊樂區擔負生態保育和環境教育責任，不是覺得野生動物與人類發生衝突就是「脫序」，移除野生動物卻對食物誘因沒有減少和避免，問題還是會一直重覆發生。

    網友在森林遊樂區粉專留說，國家森林遊樂區應該教育遊客食物不外露，遇到野生動物應如何應對，而非移除原住民野生動物；還有網友說，脫序的是遊客不是猴，猴在自己家活動，為什麼要被移除。

    圖
    圖 圖 圖
