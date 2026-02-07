為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    寒流冷到下週一！西半部剩7度 週日清晨北部防大雨

    2026/02/07 18:06 記者吳亮儀／台北報導
    週日、週一寒流影響，天氣嚴寒。（氣象署提供）

    週日、週一寒流影響，天氣嚴寒。（氣象署提供）

    寒流越晚越冷！中央氣象署預報，這波寒流會持續發威到下週一白天才減弱，明天還是濕冷天氣，西半部低溫剩下7度到11度，明天清晨迎風面還有大雨。

    氣象署預報員鄭傑仁說，明天仍有水氣，桃園以北及東北部地區有局部短暫雨，特別是清晨基隆北海岸及大台北、東北部山區有局部大雨，竹苗、南部地區也有局部短暫雨。他提醒，明天晚上到下週一（9日）清晨是這波寒流最低溫的時刻，相當嚴寒。

    鄭傑仁說，明天白天北部和宜蘭僅12度到13度，中部和花東16度到19度，南部22度，但夜晚非常寒冷，北部、宜蘭最低溫剩下約5度到10度；下週一白天起才逐漸回溫，水氣也減少了，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

    「下週二（10日）持續回暖且穩定的好天氣，但下週三又開始變天」，鄭傑仁說，下週三（11日）另一到鋒面通過及冷空氣報到，北部和東北部又開始變冷，這波冷空氣強度介於東北季風和大陸冷氣團之間，迎風面基隆北海岸、大台北、東半部地區、恆春半島及北部山區有局部短暫雨。

    鄭傑仁說，下一波冷空氣會持續影響兩天，直到下週五（13日）才開始回暖，屆時北部白天可恢復到22度到24度、中南部25度到28度；下週六各地加速回溫，白天普遍可達24度到28度之間。

    氣象署也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，模式預測未來第一週（2月7日～2月13日）受北方冷空氣影響，各地氣溫明顯下降，第二週（2月14日～2月20日）氣溫逐漸回升。

    降雨方面，台灣整體雨量偏少，西半部大致為多雲到晴的天氣，北部及東半部在東北季風增強或鋒面影響期間有局部短暫陣雨。

    寒流低溫分布。（氣象署提供）

    寒流低溫分布。（氣象署提供）

    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來天氣注意事項。（氣象署提供）

    未來天氣注意事項。（氣象署提供）

    氣象署公布未來兩週「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

    氣象署公布未來兩週「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播