寒流冷到下週一！西半部剩7度 週日清晨北部防大雨

週日、週一寒流影響，天氣嚴寒。（氣象署提供）

寒流越晚越冷！中央氣象署預報，這波寒流會持續發威到下週一白天才減弱，明天還是濕冷天氣，西半部低溫剩下7度到11度，明天清晨迎風面還有大雨。

氣象署預報員鄭傑仁說，明天仍有水氣，桃園以北及東北部地區有局部短暫雨，特別是清晨基隆北海岸及大台北、東北部山區有局部大雨，竹苗、南部地區也有局部短暫雨。他提醒，明天晚上到下週一（9日）清晨是這波寒流最低溫的時刻，相當嚴寒。

鄭傑仁說，明天白天北部和宜蘭僅12度到13度，中部和花東16度到19度，南部22度，但夜晚非常寒冷，北部、宜蘭最低溫剩下約5度到10度；下週一白天起才逐漸回溫，水氣也減少了，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

「下週二（10日）持續回暖且穩定的好天氣，但下週三又開始變天」，鄭傑仁說，下週三（11日）另一到鋒面通過及冷空氣報到，北部和東北部又開始變冷，這波冷空氣強度介於東北季風和大陸冷氣團之間，迎風面基隆北海岸、大台北、東半部地區、恆春半島及北部山區有局部短暫雨。

鄭傑仁說，下一波冷空氣會持續影響兩天，直到下週五（13日）才開始回暖，屆時北部白天可恢復到22度到24度、中南部25度到28度；下週六各地加速回溫，白天普遍可達24度到28度之間。

氣象署也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，模式預測未來第一週（2月7日～2月13日）受北方冷空氣影響，各地氣溫明顯下降，第二週（2月14日～2月20日）氣溫逐漸回升。

降雨方面，台灣整體雨量偏少，西半部大致為多雲到晴的天氣，北部及東半部在東北季風增強或鋒面影響期間有局部短暫陣雨。

寒流低溫分布。（氣象署提供）

未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

未來天氣注意事項。（氣象署提供）

氣象署公布未來兩週「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

