    首頁 > 生活

    搭高鐵「座位轉90度」面向窗外 網：自動升級觀光列車

    2026/02/07 17:39 即時新聞／綜合報導
    民眾目擊高鐵乘客將座位旋轉90度，直接面向窗外看風景。（圖取自Threads/@89896666ww）

    民眾目擊高鐵乘客將座位旋轉90度，直接面向窗外看風景。（圖取自Threads/@89896666ww）

    高鐵的座位設計可以180度旋轉，方便共乘的乘客互動。不過，近日有網友分享，目擊乘客將座位轉為90度，整個人面向窗外搭乘，畫面曝光讓網友笑翻。

    一名網友在Threads上分享高鐵上的畫面，只見乘客將座位轉了90度面向窗外，罕見的畫面讓原PO滿頭問號。照片一出，掀起網友們熱議，網友表示「直接升級觀光列車」、「第一次看到有人坐高鐵開勿擾模式，好狠！」、「這是高鐵好聲音嗎？看來後面的歌聲不怎麼樣，都不按按鈕轉身」、「果然勇敢的人先享受世界」。

    不過，也有網友直批「其實很沒品！後面的人到底要怎麼用桌子」。對此，目擊民眾後續也補充，「他們是外國人，他們過了兩三分鐘，就自己轉回來，也沒有人去阻止他們，後面的人也沒說什麼。」

    不過，高鐵椅子在官網上本就有介紹，設計「180度」旋轉座椅是為了方便乘客與朋友、家人同行時使用，但像這樣90度轉向窗戶確實罕見。對此，高鐵也回應，座椅使用以維護全體乘客的乘坐品質為考量，若影響到其他旅客，人員仍會主動勸導。

