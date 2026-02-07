風光互補系統加持 永康科普闖關與草地音樂會綠電全開

國科會科普計畫推廣活動在台南永康登場，吸引親子體驗。（記者吳俊鋒攝）

國科會「藏碳蘊風」科普計畫推廣活動今天在台南永康登場，除了以環保、物理、生態為主題的闖關遊戲之外，還一併舉辦綠電草地音樂會，現場架設風光互補系統發電，供應所需電力，親子寓教於樂體驗真正的永續生活，吸引大小朋友參加。

邁入第10年的「風狂拾光─綠電搖滾草地音樂會」，今天在永康東橋里的小橋公園舉行，包含互動攤位、表演舞台等所需電力，都由風力與太陽能發電供應，展示貼近生活的永續行動實踐，引人矚目。

活動由南臺科大執行，風狂實驗室串聯國科會「藏碳蘊風」科普計畫、「藏碳蘊漁」USR計畫共同主辦，並號召電機系STEM「飛越聲境」計畫團隊、永續型「青銀共創」USR計畫團隊，以及該校新創團隊「翎博有限公司」，還有文化大學、屏東科大、空軍航空技術學院等大專校院科普計畫團隊共同合作，展現跨系、跨校、跨領域的社會實踐能量。

現場的科普體驗攤位，包含風力發電、食魚教育、銀髮健康、空氣動力、虹吸原理、無人機等多樣主題，透過動手實作與現場解說，引導學童、家長在輕鬆互動中認識科學、能源與生活的關係，達到寓教於樂的目的。

南臺科大校務發展推動中心兼社會責任暨環境永續中心主任陳曉蓉說，大學社會責任的核心不僅知識傳遞，更在於走進地方，與社區共同面對議題，透過將綠能技術、科普教育帶入公共空間，讓民眾親身接觸永續議題，相當重要，也是執行的關鍵。

陳曉蓉指出，透過結合國科會科普計畫的推廣與USR計畫的人才培育，持續深化大學與地方社區間的連結，讓綠能與科學教育不僅停留在校園，也能真正走入社區、融入日常，為在地永續發展累積更多可能性。

擔任計畫主持人的南臺科大機械工程系老師陳宥任表示，為了達成能源推廣與環境教育的願景，自2016年起，每年都會在台南辦理綠電搖滾草地音樂會，以自身的風能、音樂、硬體等跨領域專長，融入幕前展示與體驗，讓能源科技不再枯燥乏味，更加貼近生活。

陳宥任提到，草地音樂會10週年之際，以「風狂拾光」為題擴大辦理，除了象徵多年累積的成果，也代表持續將科學帶進社區的初衷，透過實際運作的綠電系統、高度互動的科普攤位，加上音樂展演，讓科學與民眾之間產生更深刻的連結，達到科普推廣最重要的目標。

結合國科會科普計畫，「綠電搖滾草地音樂會」活動全由綠電供應。（記者吳俊鋒攝）

國科會科普計畫推廣活動在台南永康登場，現場闖關攤位、音樂會舞台所需電力，全由現場風光互補系統發電供應。（記者吳俊鋒攝）

