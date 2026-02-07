為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    頂級Buffet永遠訂不到位？網曝「4字口訣」一定吃得到！

    2026/02/07 17:26 即時新聞／綜合報導
    不少自助餐廳需要提前一個月訂位才能入場；示意圖。（資料照）

    不少自助餐廳需要提前一個月訂位才能入場；示意圖。（資料照）

    台灣不少自助餐廳需要提前一個月訂位才能入場，其中「島語」又被網友票選為全台最難訂位的餐廳。近日，有網友在網路上分享，其實不用那麼麻煩看一堆訂位攻略，只要記得四字口訣「去現場訂」，基本上都有位置。貼文一出，網友實測證實。

    一名網友在Threads上分享，最近看到網路上充斥各種「島語訂位攻略」，教人怎麼搶、怎麼刷、怎麼重播電話，但實際親身嘗試後才發現，其實什麼攻略都不必研究，只要記得四字口訣：「去現場訂」。現場訂不管要任何日期、時間和人數，櫃檯姐姐都會笑眯眯說「都有位子喔」。

    貼文一出，吸引許多網友關注，更有不少網友轉發資訊。網友相繼分享了訂位的經驗「打了81通電話的人路過⋯」、「上個月打電話訂，只等了十分鐘就接通了」、「我去吃饗饗、旭集、urban paradise，全都是現場候位，最久等一小時而已，其實都會保留位子給現場的客人，不用打電話跟別人搶」。

    也有網友實測後回應「感謝Threads讓我看到這篇，原本1/1，2/1準時上網訂位都訂不到，結果今天看到這篇，直接去現場訂位真的訂到了！」、「沒錯！我上次吃完，直接櫃檯訂下次要吃的時段，也有位置！」。

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播