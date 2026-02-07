頂級Buffet永遠訂不到位？網曝「4字口訣」一定吃得到！

不少自助餐廳需要提前一個月訂位才能入場；示意圖。（資料照）

台灣不少自助餐廳需要提前一個月訂位才能入場，其中「島語」又被網友票選為全台最難訂位的餐廳。近日，有網友在網路上分享，其實不用那麼麻煩看一堆訂位攻略，只要記得四字口訣「去現場訂」，基本上都有位置。貼文一出，網友實測證實。

一名網友在Threads上分享，最近看到網路上充斥各種「島語訂位攻略」，教人怎麼搶、怎麼刷、怎麼重播電話，但實際親身嘗試後才發現，其實什麼攻略都不必研究，只要記得四字口訣：「去現場訂」。現場訂不管要任何日期、時間和人數，櫃檯姐姐都會笑眯眯說「都有位子喔」。

貼文一出，吸引許多網友關注，更有不少網友轉發資訊。網友相繼分享了訂位的經驗「打了81通電話的人路過⋯」、「上個月打電話訂，只等了十分鐘就接通了」、「我去吃饗饗、旭集、urban paradise，全都是現場候位，最久等一小時而已，其實都會保留位子給現場的客人，不用打電話跟別人搶」。

也有網友實測後回應「感謝Threads讓我看到這篇，原本1/1，2/1準時上網訂位都訂不到，結果今天看到這篇，直接去現場訂位真的訂到了！」、「沒錯！我上次吃完，直接櫃檯訂下次要吃的時段，也有位置！」。

