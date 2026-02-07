為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    宜警組隊披反詐戰袍、放送語音 奔馳大同櫻花馬超吸睛

    2026/02/07 12:04 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜警反詐奔馳隊出征大同櫻花馬拉松，穿著背後印有「投資保證賺？小心變負擔！」、「假檢警來電，別接、別匯、先查證！」等標語的反詐布衣，在賽道上化身「移動式反詐看板」。（警方提供）

    宜蘭大同櫻花馬拉松今天登場，宜蘭縣警察局多名員警組成「反詐奔馳隊」參賽，不僅披「反詐布衣」戰袍，還沿路放送代理縣長林茂盛、警察局長陳金城錄製的「防詐語音」超吸睛，「聽覺戰術」奇招，讓跑者大讚「很洗腦！」

    宜警反詐奔馳隊今天出征大同櫻花馬拉松，穿著背後印有「投資保證賺？小心變負擔！」、「假檢警來電，別接、別匯、先查證！」等標語的反詐布衣，在賽道上化身「移動式反詐看板」。

    為加強防詐宣傳力道，還祭出「聽覺戰術」，沿途播送代理縣長林茂盛、警察局長陳金城及多位名人專家的防詐口播錄音，讓跑者在欣賞浪漫櫻花雨同時，也能「潛移默化」吸收到防詐知識。

    宜蘭縣警察局刑警大隊長陳人嘉說，警方期望透過打破傳統教條式宣導，營造民眾沉浸式收聽環境，進而了解防詐重點，強化對於「假投資」、「假檢警」及「假網拍」等詐欺手法的警覺心。

    陳人嘉呼籲，民眾接獲可疑來電或不明連結時，務必保持冷靜，牢記防詐三步驟「一聽、二掛、三查證」，可上內政部警政署打詐儀錶板確認，或撥打165反詐騙諮詢專線查證。

    宜蘭縣警察局多名員警組成「反詐奔馳隊」參加馬拉松，還披「反詐布衣」戰袍。（警方提供）

    宜蘭大同櫻花馬拉松登場，宜蘭多名員警組成「反詐奔馳隊」參賽，不僅披「反詐布衣」戰袍，還沿路放送代理縣長林茂盛、警察局長陳金城錄製的「防詐語音」超吸睛。（警方提供）

