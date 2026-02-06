中台灣燈會打造童話「童趣歡樂谷」 仙杜瑞拉將現身

幸福馬車燈區每半小時仙杜瑞拉會出現在現場與大小朋友互動。（圖：市府提供）

中台灣燈會2月15日起登場，除引進80週年的經典IP「姆明一族（The Moomins）」外，台中市教育局結合經典童話打造「童趣歡樂谷」燈區，幸福馬車燈區每半小時會有美麗的仙杜瑞拉出現，跟大小朋友互動，智慧糖果屋更設有「互動步道」，踏上去燈光會隨著腳步亮起，各式光影互動設計，帶民眾走進「童話故事」。

配合中台灣燈會今年教育局結合「閱讀」與「童話」元素，打造「童趣歡樂谷」燈區，共設計「童趣歡樂谷、智慧糖果屋、勇敢音樂家、田野奇跡、幸福馬車、逐夢之樹、夢飛象、蛻變的小鴨」等8座特色燈組，將耳熟能詳的經典童話故事結合傳統花燈與異材質設計，融合光影藝術、音樂、表演及互動體驗等多元呈現方式。

其中，主燈「逐夢之樹」設有互動裝置，只要拍打鼓面、按壓薩克斯風或彈奏豎琴，就能完成「點亮童話」的任務，讓七彩巨藤閃耀綻放，每小時還會有一場3分鐘的音樂燈光秀；智慧糖果屋打造繽紛壯觀的糖果建築，設有「互動步道」，當大小朋友踏上去時，燈光會隨著腳步一步步亮起；幸福馬車燈區每半小時會有美麗的仙杜瑞拉出現在現場與大小朋友互動。

結合閱讀元素，教育局也邀請小朋友最喜歡的「陸爸爸說故事」，在春節初一、初二、初三晚上7時30分至8時現場說故事。

另推出「閱讀蜜馬」活動，學生於2月8日至3月3日期間至「台中市線上閱讀認證系統」-「閱讀蜜馬」活動網頁（ https://read.tc.edu.tw ），閱讀活動網頁所列建議圖書並進行閱讀認證，即可參加抽獎（獎額300名），抽中可獲得文具組；另已通過認證3本以上書籍者，在燈會期間（2月15日至3月3日）至教育局「童趣歡樂谷」燈區拍照，上傳1張照片至活動網頁，可再獲得第2次抽獎機會（獎額90名），抽中可獲得「童趣歡樂谷燈區-燈組拼圖」。

教育局結合童話推出「童趣歡樂谷燈區。（圖：市府提供）

主燈「逐夢之樹」設有互動裝置，只要拍打鼓面等，就能「點亮童話」。（圖：市府提供）

智慧糖果屋設有「互動步道」。（圖：市府提供）

