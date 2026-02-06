為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    整合資源拉近距離 台灣就業通網站協助偏鄉求職者順利就業

    2026/02/06 09:01 記者羅欣貞／屏東報導
    勞動部屏東就業中心運用「台灣就業通」網站整合多元就業資源，讓求職資訊即時到位。示意圖，非新聞中人物。（屏東就業中心提供）

    勞動部屏東就業中心運用「台灣就業通」網站整合多元就業資源，讓求職資訊即時到位。示意圖，非新聞中人物。（屏東就業中心提供）

    住在屏東縣鹽埔鄉的阿龐，過去因地處偏鄉、交通不便且就業資訊取得受限，求職屢遭挫折，經勞動部屏東就業中心利用「台灣就業通」數位就業服務網站等平台資源協助後，逐步克服限制，順利投身職場。

    阿龐因輕度智能障礙，不擅與人群互動，過往對自身能力與適合職類缺乏清楚認識，加上難以適應職場節奏，多從事短期或臨時性工作，始終無法穩定就業；再加上居住地偏遠、大眾運輸不便，求職歷程更加艱辛。所幸在屏東中心就服員的專業評估與持續陪伴下，阿龐逐步認識自身能力，並重新建立對求職的信心。

    服務過程中，就服員首先引導阿龐使用「台灣就業通」職涯測評工具，協助其了解能力特質、工作偏好及可行職類，作為求職方向的初步依據；再透過「Jobooks 工作百科系統」，進一步認識相關職類的工作內容、作業流程及薪資待遇，建立對職務的具體想像。經評估後，就服員確認阿龐適合規律、流程明確的工作型態，並考量其交通受限、希望就近就業的需求，運用平台篩選並開發合適職缺，進行推介與媒合。

    為提升媒合成功率，就服員除運用平台資源外，也搭配「職場學習及再適應計畫」，降低雇主初期用人與培訓負擔，讓阿龐以「邊做邊學」方式逐步熟悉工作內容。最後在就服員協調與整合下，阿龐成功媒合至鄰近大型建材工廠擔任生產線作業員，順利開啟穩定就業的新職涯。

    勞動部屏東就業中心翁素足主任表示，「台灣就業通」是政府經營的官方求職與人才媒合平台，整合政府單位、企業及民間人力銀行資源，提供職缺查詢、職涯測評、職業訓練課程、創業輔導、就業新聞及徵才活動等多元服務，不但是民眾找工作、提升技能與規劃職涯的重要資源，也方便企業掌握人才、招募人力。

