    農會不只賣米茶！嘉義縣農會跨界推保健品 加東石牡蠣鋅搶市

    2026/02/06 08:35 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義縣農會與藥廠聯手推出「瑪卡」商品。（擷取自黃貞瑜臉書影片）

    誰說農會只賣米和茶？迎接馬年，嘉義縣農會發揮創意，踏入近年來流行的保健食品領域，與國內大藥廠「寶齡富錦」強強聯手，推出馬年重量級新商品「極上瑪卡」，縣農會總幹事黃貞瑜說，要用萬馬奔騰的氣勢，守護鄉親的體力與魅力。

    黃貞瑜昨在臉書社群張貼影片，宣布農會推出新商品「極上瑪卡」；她表示，馬年象徵著活力與衝勁，為讓鄉親在忙碌生活中找回元氣，開發「極上瑪卡」，不同於市售瑪卡，而是擁有「在地靈魂」，特別加入來自嘉義東石原生態的牡蠣鋅，並將安地斯山的神秘力量與嘉義沿海的海洋精華完美融合。

    「不只是男人的能量站，更是女人的美容院！」黃貞瑜說，很多人以為瑪卡是男性的專利，其實瑪卡能引爆男子漢的魅力，也能提升真女人的美麗，男女皆宜。

    黃貞瑜說，「極上瑪卡」每瓶60粒裝，單粒瑪卡含量高達 500mg，有安地斯山的瑪卡、東石牡蠣鋅、黃精及鹿茸，縣農會推出限定優惠價，且購買1瓶「極上瑪卡」再加碼高品質龍眼蜂蜜1罐，再送農會特製燙金版紅包袋5個，可到嘉義縣農會農產品展售中心購買，若有大量需求，可洽詢訂購專線05-23651111，有專人服務。

    嘉義縣農會總幹事黃貞瑜宣佈推出「極上瑪卡」產品。（擷取自黃貞瑜臉書影片）

    嘉義縣「極上瑪卡」含有在地的東石牡蠣鋅。（擷取自黃貞瑜臉書影片）

