    首頁 > 生活

    02/06 各報重點新聞一覽

    2026/02/06 06:32
    美國總統川普與中國國家主席習近平4日通電，談論台灣議題在內多項事務。圖為去年10月兩人在南韓釜山會面的畫面。（法新社資料照）

    美國總統川普與中國國家主席習近平4日通電，談論台灣議題在內多項事務。圖為去年10月兩人在南韓釜山會面的畫面。（法新社資料照）

    自由時報

    習近平通話川普 白宮：美對台政策不變

    美國總統川普與中國國家主席習近平四日通電，談論台灣議題在內多項事務，習近平尤其針對美國對台軍售，敦促美方「務必慎重」。對此，白宮官員回覆中央社，重申美國對台政策不變。

    詳見習近平通話川普 白宮：美對台政策不變

    台日深化晶片合作 台積電評估 熊本二廠升級3奈米

    全球晶圓代工龍頭廠台積電董事長暨總裁魏哲家五日與日本首相高市早苗會面，針對日本熊本第二座晶圓廠製程技術推進相關事宜進行會商；台積電評估正在興建中的熊本二廠，未來可望改採三奈米製程技術生產，以因應人工智慧（AI）所帶來的強勁需求。

    詳見台日深化晶片合作 台積電評估 熊本二廠升級3奈米

    假投資詐團 詐400多人5.7億 水房假出金 逮42人押11人

    機房設在境外的假投資詐騙集團，與國內出金詐騙水房合作，先由詐騙機房誘騙被害人投資，再由出金集團配合營造投資獲利假象，將數千元不等的「假獲利」匯入被害人帳戶，讓對方相信確實賺到錢後加碼投入大筆金錢。刑事警察局偵一大隊蒐證成熟後，從三個月前開始收網，在出金集團的北、中、南據點陸續逮捕主嫌謝源欽等四十二人，檢方複訊後聲押禁見謝男及核心幹部等十一人獲准。

    詳見假投資詐團 詐400多人5.7億 水房假出金 逮42人押11人

    聯合報

    川習對話提軍售 白宮回應美對台政策沒變

    中國大陸國家主席習近平四日與美國總統川普通話，雙方觸及台灣議題，習近平要川普慎重處理對台軍售。白宮官員表示，美國對台政策「沒改變」；賴清德總統強調，這次中美領袖的對話，在美中台三邊關係維持「四個不變」。大陸國台辦昨強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。

    詳見川習對話提軍售 白宮回應美對台政策沒變

    魏哲家面告台積電熊本二廠改3奈米 高市早苗振奮

    台積電董事長魏哲家五日赴東京的日本首相官邸，向首相高市早苗面告台積電計畫在興建中的日本熊本縣熊本二廠，設立日本首座三奈米先進半導體量產基地。高市說，該計畫令人振奮。

    詳見魏哲家面告台積電熊本二廠改3奈米 高市早苗振奮

    中國時報

    賴清德稱 美中台四個不變

    川習4日通話，新華社報導，大陸領導人習近平對川普總統說，台灣問題是美中最重要問題，台灣是中國的一部分，而且務必慎重處理對台軍售。川普發文證實有談到台灣，但未多說明。對此，賴清德總統5日表示，這一次中美領袖對話，在美中台三邊關係將維持「四個不變」，台美關係堅如磐石，各項合作計畫不會改變。賴清德並喊話在野黨，勿因進行兩岸合作，就推遲審查中央政府總預算與國防特別預算。

    詳見賴清德稱 美中台四個不變

    台灣問題 川普採微妙平衡

    美陸領導人4日通話，大陸國家主席習近平強調，「中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去」，並警告「美方務必慎重處理對台軍售問題」。美國學者普遍認為，習是在為美國總統川普4月的北京行鋪墊，有分析家則指出，大陸似乎是在提醒華府「紅線在哪」。

    詳見台灣問題 川普採微妙平衡

    台積電董事長暨總裁魏哲家（左二）昨日與日本首相高市早苗（右二）會面，洽談推進熊本第二座晶圓廠製程技術相關事宜。（歐新社）

    台積電董事長暨總裁魏哲家（左二）昨日與日本首相高市早苗（右二）會面，洽談推進熊本第二座晶圓廠製程技術相關事宜。（歐新社）

    刑事警察局在出金詐騙水房北、中、南據點，陸續逮捕主嫌謝源欽等42人。（資料照）

    刑事警察局在出金詐騙水房北、中、南據點，陸續逮捕主嫌謝源欽等42人。（資料照）

    熱門推播