習近平通話川普 白宮：美對台政策不變

美國總統川普與中國國家主席習近平四日通電，談論台灣議題在內多項事務，習近平尤其針對美國對台軍售，敦促美方「務必慎重」。對此，白宮官員回覆中央社，重申美國對台政策不變。

據中國外交部聲明，習近平提及與川普去年十月在南韓釜山的峰會成果，表達攜手引領中美關係穩定前行願景，呼籲雙方秉持平等、尊重、互惠態度交流。習近平強調，台灣是「中美關係中最重要問題」、「美方務必慎重處理對台軍售問題」。

談了貿易、軍事、台灣、烏俄

川普：所有議題對話非常正面

依中方描述，川普「重視中方在台灣問題上的關切」，願加強與中方合作並保持溝通，推動兩國發展並在其任內維持良好穩定關係。白宮和國務院未刊出美方版本的川習通電聲明。

川普在社群媒體發文，稱與習近平完成了一次長時間且完整的「絕佳通話」，談論了貿易、軍事、四月北京國是訪問、台灣、烏俄戰爭、伊朗當前局勢，以及中國採購美國石油、天然氣，評估追加購買大豆等額外採購美國農產品和交付飛機引擎等議題。

川普強調，彼此在上述所有議題的對話「非常正面」，無論是國家之間還是與習近平的私人交情皆極為良好，也非常期待今年四月訪問中國。

川普後續在接受國家廣播公司（NBC）專訪中透露，兩人通話歷時約一小時；習近平規劃年底回訪白宮。

一名白宮官員以電子郵件回覆中央社詢問，在美國一中政策下，行政部門與台灣海峽兩岸雙方的互動無異於川普首個任期。美國的兩岸政策是以台灣關係法、美中三公報及對台六項保證為基礎，對台政策沒有改變。

