彰化謝家紛爭 陳素月質疑歹戲拖棚

國民黨彰化縣議長謝典霖近期兩度開箱位於溪州鄉的豪宅，引發地方政壇議論，也掀開他與姊姊、立委謝衣鳯之爭的壓力鍋，身為謝家掌門人，人稱「謝董」的父親謝新隆則說「兩個（姊弟）都太急了」，這對姊弟近期已不再針對此事發言，但仍是餘波蕩漾；民進黨彰化縣長參選人、立委陳素月昨天表示，謝家紛爭宛如連續劇一樣，「歹戲拖棚」！

指不應該爸爸說了算

陳素月指出，謝家紛爭不只是立委姊姊謝衣鳯與議長弟弟謝典霖的姊弟之爭，竟連爸爸謝新隆都說話了，兒女都已經成年人，既然是獨立個體，就應該尊重其獨立自主的行為與決定，無論是謝衣鳯表態參選彰化縣長，或是兒子謝典霖要爭取連任議長的大位，這些所有的政治前途的選擇，都不應該是由爸爸說了算。

陳素月強調，如果成年人的政治決定，要參選什麼公職，還要事事都要聽家族大長輩的話，凡事都要受到政治世家大家長的掣肘，這樣的人還要挑戰縣長或是議長，要扛起百萬人口的行政治理重任，或擁有監督縣政的權力，這都絕非百姓之福。

陳素月指出，任何豪宅主人要開箱自家的房子，當然都是屋主的自由，也同時滿足社會大眾的好奇心，但現在社會的貧富差距拉大，開箱自家豪宅的做法，觀感自然會比較不好，也引來各界鄉親不同看法的議論。

