假投資詐團 詐400多人5.7億 水房假出金 逮42人押11人

刑事警察局在出金詐騙水房北、中、南據點，陸續逮捕主嫌謝源欽等42人。（資料照）

機房設在境外的假投資詐騙集團，與國內出金詐騙水房合作，先由詐騙機房誘騙被害人投資，再由出金集團配合營造投資獲利假象，將數千元不等的「假獲利」匯入被害人帳戶，讓對方相信確實賺到錢後加碼投入大筆金錢。刑事警察局偵一大隊蒐證成熟後，從三個月前開始收網，在出金集團的北、中、南據點陸續逮捕主嫌謝源欽等四十二人，檢方複訊後聲押禁見謝男及核心幹部等十一人獲准。

營造穩賺假象 引誘加碼投資

北市女會計師 被詐2千多萬

警方初步清查，全案被害人高達四二五人、財損五點七億元，受害最深的是一名住在台北市的女會計師，她從前年底至去年二月，共被詐走二二〇〇萬元。

刑事警察局於去年四月間，透過大數據分析一六五反詐騙系統平台受理的案件，發現數個假投資詐騙機房，以假投資網站投資股票、期貨、虛擬貨幣等標的，宣稱「穩賺不賠」引誘投資；過程中為取信被害人，讓對方相信真的獲利豐厚，勾結國內出金集團設置的水房，專司出金給被害人。

警方說，該水房派出「出金手」，透過郵局臨櫃匯款或操作網銀，將數千元不等的金額出金至被害人指定帳戶，讓被害人誤認投資是真，且賺錢容易，持續加碼投入大量資金。

警方追查至去年十月間，分析掌握出金手身分後，陸續進行多波查緝行動，抄查北、中、南據點，同時逮捕為首的男子謝源欽與旗下幹部、出金手，共有四十二人到案，依組織犯罪、加重詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送新北地檢署偵辦。警方表示，全案仍持續追查金流及其他未到案共犯。

