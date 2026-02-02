因應春節旅遊人潮 新北觀光公車加密、市區路線調整

新北市交通局表示，連假期間將針對九份、淡水、烏來、平溪等觀光路線機動加密公車班次，全力疏運旅客；非觀光區公車則配合假期特性調整班次，提醒民眾出門前先查詢公車動態，妥善規劃行程；圖為932線公車。（圖由交通局提供）

春節9天連假將至，新北市熱門觀光景點預期湧現走春與旅遊人潮。新北市交通局表示，連假期間將針對九份、淡水、烏來、平溪等觀光路線機動加密公車班次，全力疏運旅客；非觀光區公車則配合假期特性調整班次，提醒民眾出門前先查詢公車動態，妥善規劃行程。

交通局運輸管理科科長許芫綺指出，春節期間將機動增班的路線，包括淡水紅毛城、漁人碼頭一帶的紅26、天元宮專車及875；九份老街、黃金博物館周邊的788、827、856、965，以及觀光公車177、179；鶯歌新北市立美術館與陶瓷老街的731；烏來地區的849；三峽老街981、702；深坑老街666；石碇淡蘭古道及平溪十分瀑布的795；八里渡船頭704、紅13、紅22；金山老街862、863；萬里野柳地質公園與龜吼漁港790、953，以及坪林茶業博物館的綠12、923等路線，均已協調客運業者視現場人潮彈性增班、加派車輛，全力疏運。

許芫綺表示，除觀光公車路線外，新北市其他市區公車將配合春節假期調整發車班次，新巴士則依各區狀況部分班次或全面停駛，相關資訊可查閱各區公所公告。另捷運棕線、紅線、綠線、橘線及藍線等捷運接駁公車，於除夕與大年初一將依假日班次減半行駛，請轉乘民眾特別留意。

許芫綺提醒，民眾可透過新北市交通局網站或大台北公車動態資訊系統查詢最新班次資訊。春節期間旅遊人潮眾多，建議多利用大眾運輸工具，避開塞車與停車困擾，輕鬆出遊、安心走春。

