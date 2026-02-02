解放軍「雙巨頭」落馬後心理黑洞：全能幻象下集體焦慮與信任崩潰

軍報近期反覆強調「聽主席指揮、讓主席放心」，在心理學上就是一種典型的過度補償（Overcompensation）行為。（美聯）

中國中央軍委副主席張又俠、聯合參謀部參謀長劉振立被證實「落馬」，中國軍媒《解放軍報》連日來發動多波、高強度的輿論攻勢，並以「剷除絆腳石」、「隨時準備打仗」等極端辭令向全軍也向外喊話。然而，熟悉中國事務的一位專家從集體的精神心理學角度分析，這種「官宣式」的強悍背後，實際上反映了中國官方正陷入嚴重的「偏執－分裂位元」集體心理危機。

權力中心的「全能感」與「極度脆弱」

軍報近期反覆強調「聽主席指揮、讓主席放心」，在心理學上就是一種典型的過度補償（Overcompensation）行為。專家說，「一個人越是聲嘶力竭地要求忠誠，代表他內心對叛變的恐懼已達臨界點。」長期觀察中國高層心理狀態的中國事務專家指出，張又俠曾被視為習近平最親信的「陝西幫」核心，其落馬象徵著最高領導層的*基本信任」徹底瓦解。當權力核心陷入「身邊皆是逆臣」的偏執猜忌時，會產生一種「全能幻象」的病態需求——試圖透過不斷的清洗（或自我切割）來確保自身的絕對純潔，卻不知此舉正是在不斷削減體制自身的根基。

解構官宣：集體自戀型人格的防衛機制

專家指出，解放軍軍報文章中頻繁出現的「戰、建、備」與「重犁深耕」等詞彙，在心理分析上就是極為明顯的「自戀型防禦機制」，也就是試圖透過這類「高上大敘事」來掩蓋現在的解放軍已經是「連二把手都無法掌控」的失能感。

專家分析，這種心理狀態具有極高的黑暗面，首先是「投射性認同」，意即將內部的管理失能與政治鬥爭，全部投射為「政治隱患」或「外部滲透」，藉此逃避體制結構性崩壞的現實。接著是「強迫性重覆」， 從早期的郭伯雄、徐才厚，到近年的李尚福、苗華，再到如今的張、劉，中共陷入了「清洗－不安全感－再清洗」的惡性循環。這種強迫性行為顯示出其心理結構已失去學習與修正能力，只能依靠原始的暴力排泄來緩解焦慮。

內部信任瓦解：習得性無助（Learned Helplessness）與自我懷疑

專家分析，這場整肅對解放軍基層至中層將領造成的心理衝擊，遠勝於戰場上的失敗。因為「當『效忠』不再能換取『安全』時，集體防禦就會潰散。」專家指出，當張又俠這類「軍中老臣」都能在一夜之間淪為「絆腳石」，其餘將領將陷入嚴重的「認知雙重束縛」，也就是：一、做多錯多： 展現戰力可能被懷疑擁兵自重（如劉振立）。二、不做也錯： 保持低調可能被指控為「工作懈怠、政治不忠」。在這種心理高壓下，解放軍內部正出現普遍性的「『習』得性無助」疫情，軍官們為了自保，勢必得將所有心理能量消耗在「猜測領袖心意」而非「提升戰力」上。

專家分析，張又俠與劉振立的落馬，揭示的不僅是人事更迭，更是一個龐大體制在心理上的「急性崩潰」。當一個擁有核武的軍事機器在心理上陷入「自我毀滅式」的猜疑與內耗時，其自信正從內部核心開始崩解，當然這也是「集權統治」帶來更大風險的開始。

