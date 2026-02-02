為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    解放軍「雙巨頭」落馬後心理黑洞：全能幻象下集體焦慮與信任崩潰

    2026/02/02 14:38 記者鄒景雯／台北報導
    軍報近期反覆強調「聽主席指揮、讓主席放心」，在心理學上就是一種典型的過度補償（Overcompensation）行為。（美聯）

    軍報近期反覆強調「聽主席指揮、讓主席放心」，在心理學上就是一種典型的過度補償（Overcompensation）行為。（美聯）

    中國中央軍委副主席張又俠、聯合參謀部參謀長劉振立被證實「落馬」，中國軍媒《解放軍報》連日來發動多波、高強度的輿論攻勢，並以「剷除絆腳石」、「隨時準備打仗」等極端辭令向全軍也向外喊話。然而，熟悉中國事務的一位專家從集體的精神心理學角度分析，這種「官宣式」的強悍背後，實際上反映了中國官方正陷入嚴重的「偏執－分裂位元」集體心理危機。

    權力中心的「全能感」與「極度脆弱」

    軍報近期反覆強調「聽主席指揮、讓主席放心」，在心理學上就是一種典型的過度補償（Overcompensation）行為。專家說，「一個人越是聲嘶力竭地要求忠誠，代表他內心對叛變的恐懼已達臨界點。」長期觀察中國高層心理狀態的中國事務專家指出，張又俠曾被視為習近平最親信的「陝西幫」核心，其落馬象徵著最高領導層的*基本信任」徹底瓦解。當權力核心陷入「身邊皆是逆臣」的偏執猜忌時，會產生一種「全能幻象」的病態需求——試圖透過不斷的清洗（或自我切割）來確保自身的絕對純潔，卻不知此舉正是在不斷削減體制自身的根基。

    解構官宣：集體自戀型人格的防衛機制

    專家指出，解放軍軍報文章中頻繁出現的「戰、建、備」與「重犁深耕」等詞彙，在心理分析上就是極為明顯的「自戀型防禦機制」，也就是試圖透過這類「高上大敘事」來掩蓋現在的解放軍已經是「連二把手都無法掌控」的失能感。

    專家分析，這種心理狀態具有極高的黑暗面，首先是「投射性認同」，意即將內部的管理失能與政治鬥爭，全部投射為「政治隱患」或「外部滲透」，藉此逃避體制結構性崩壞的現實。接著是「強迫性重覆」， 從早期的郭伯雄、徐才厚，到近年的李尚福、苗華，再到如今的張、劉，中共陷入了「清洗－不安全感－再清洗」的惡性循環。這種強迫性行為顯示出其心理結構已失去學習與修正能力，只能依靠原始的暴力排泄來緩解焦慮。

    內部信任瓦解：習得性無助（Learned Helplessness）與自我懷疑

    專家分析，這場整肅對解放軍基層至中層將領造成的心理衝擊，遠勝於戰場上的失敗。因為「當『效忠』不再能換取『安全』時，集體防禦就會潰散。」專家指出，當張又俠這類「軍中老臣」都能在一夜之間淪為「絆腳石」，其餘將領將陷入嚴重的「認知雙重束縛」，也就是：一、做多錯多： 展現戰力可能被懷疑擁兵自重（如劉振立）。二、不做也錯： 保持低調可能被指控為「工作懈怠、政治不忠」。在這種心理高壓下，解放軍內部正出現普遍性的「『習』得性無助」疫情，軍官們為了自保，勢必得將所有心理能量消耗在「猜測領袖心意」而非「提升戰力」上。

    專家分析，張又俠與劉振立的落馬，揭示的不僅是人事更迭，更是一個龐大體制在心理上的「急性崩潰」。當一個擁有核武的軍事機器在心理上陷入「自我毀滅式」的猜疑與內耗時，其自信正從內部核心開始崩解，當然這也是「集權統治」帶來更大風險的開始。

    專家分析，張又俠（右）與劉振立（左）的落馬，揭示的不僅是人事更迭，更是一個龐大體制在心理上的「急性崩潰」。（美聯社、路透檔案照）

    專家分析，張又俠（右）與劉振立（左）的落馬，揭示的不僅是人事更迭，更是一個龐大體制在心理上的「急性崩潰」。（美聯社、路透檔案照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播