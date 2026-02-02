為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    五泰輕軌拚核定、交流道增設北入匝道明年完工 侯友宜盼接棒做好

    2026/02/02 14:36 記者黃政嘉／新北報導
    新北市長侯友宜今率領市府團隊到五股區公所舉辦行動治理座談會。（記者黃政嘉攝）

    新北市長侯友宜今率領市府團隊到五股區公所舉辦行動治理座談會。（記者黃政嘉攝）

    新北市長侯友宜今早率領市府團隊到五股區公所舉辦行動治理座談會，侯友宜細數五股近年施政成果，包括五股夏綠地的轉型成功，「五泰輕軌」已提報綜合規劃報告給中央，環評說明書也已核准提報環評大會，另外，五股交流道增設北出匝道於去年底通車後，大幅緩解新五路壅塞，北入匝道預計明年10月完工，他盼「1棒接1棒，把這塊土地做到好」。

    侯友宜表示，五股垃圾山的綠化公園問題雖已解決，但洪水平原二級管制線解禁的問題還待解決，以及大家很重視五股交流道的交通狀況，起碼增設北入匝道已在完成當中，他強調，五股只要交通好、翻轉五股垃圾山，相信環境就會變得不一樣。

    座談會中，水碓里長邱江永提出「水碓觀景公園木棧道」盤點更新建議，里民反映園內第3層木棧設施隨多年來使用率增加出現磨損，建議1次換新木棧道，省下平時不斷修復經費支出，侯友宜指示相關單位針對公園整體盤點全線設施，不僅是局部維修，更要滾動式檢討整體規劃與材質更新，確保市民運動休閒的安全。

    此外，集福里長葉玉芳提出成蘆大橋的分隔島限縮到機車道寬度，他說明，一旦發生事故，機車道後方車流無避讓空間，加上機車道若發生交通事故，救護人員拿擔架也會因為分隔島延誤搶救時間，因此提出拆除實體分隔島，以優化機車動線、提升救援效率，市府交通局、工務局後續將辦理會勘研議調整可行性。

    新北市民政局指出，自2019年至2025年，五股區行動治理提案總數102案，已解除列管100案，執行率98%，市府團隊將持續與里長並肩為市民服務。

    新北市五股區長賴小萍說明五股區近年建設概況。（記者黃政嘉攝）

    新北市五股區長賴小萍說明五股區近年建設概況。（記者黃政嘉攝）

    新北市五股區集福里長葉玉芳（右）提出成蘆大橋分隔島拆除案。（記者黃政嘉攝）

    新北市五股區集福里長葉玉芳（右）提出成蘆大橋分隔島拆除案。（記者黃政嘉攝）

    新北市五股區水碓里長邱江永提出「水碓觀景公園木棧道」盤點更新案。（五股區公所提供）

    新北市五股區水碓里長邱江永提出「水碓觀景公園木棧道」盤點更新案。（五股區公所提供）

