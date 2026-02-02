「別幫蚊子養小孩」作品獲獎 學生以藝術觀察生活展創意

全國學生美術比賽巡迴全台展出多元創作。（圖由藝教館提供）

全國學生美術比賽迄今邁入第74屆，桃園市桃園國小范詠淇作品「別幫蚊子養小孩」，以蚊子吸血後肥胖飽滿的樣態，巧妙暗示積水容器的防疫隱憂獲特優，優異作品於國立台灣藝術教育館展出至2月22日，自3月3日至5月24日將依序巡迴至嘉義縣、桃園市、宜蘭縣及南投縣等地。

藝教館館長李泊言說明，作品充分展現學子對日常生活的敏銳觀察，例如宜蘭縣中山國小游蕎瑞的繪畫類作品「呷辦桌勁鬧熱」，運用豐富的色調與人物歡樂的表情，搭配宜蘭人常用的語助詞「勁~」來凸顯主題，將參加辦桌喜宴的熱鬧氣氛表達無遺。

學生亦透過藝術創作，對社會議題表達想法與感受，例如國立中興高中許友馨的水墨畫作品「叉路口的呢喃」，描繪停留在叉路口，凝視著不同方向指標的小貓，象徵生命在選擇與未知中徘徊，反映人類社會與自然生命的抉擇，提醒觀者傾聽與守護；國立嘉義大學莊鈞翔對傳統信仰提出了當代想像，版畫作品「祈望迴圈」呈現出信仰不再只存在於廟宇與香火中，而是藉由數位媒介，在每一次播放與光影流轉中給予心靈感召。

此外，桃園市立武陵高中詹昀翰的書法類獲獎作品「登高」，以楷書智永書風為體，結字勻整協暢，運筆伶俐純熟，鋒毫中側並現，展現出平時勤習鼓努的功力。

李泊言表示，全國學生美術比賽為我國歷史最悠久由政府辦理的學生藝術競賽，承載歷屆學子的熱情，一筆一畫，一刀一刻，點滴匯聚，積累成豐富多樣，專屬於學生世代的藝術潮流。展覽現場除了能欣賞畫作外，也可透過載具掃描說明牌QR code，聽取作者解說創作理念，提供多元藝術交流與累積美感經驗。

