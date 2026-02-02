中配李貞秀立委夢將告吹？ 官員：未放棄中國籍不得任公職

中國籍配偶李貞秀即將遞補不分區立委，卻未放棄中華人民共和國國籍。（資料照）

中配李貞秀2月3日將遞補就任不分區立委，卻未放棄中華人民共和國國籍。熟稔兩岸法規的官員今日受訪表示，李貞秀明天即將宣誓，依「國籍法」規定，必須在就職前放棄外國籍，否則不得在就任後補辦放棄外國籍。她若不辦理放棄中國籍，違反「國籍法」規定，依法不得擔任公職。

官員指出，此事衍生諸多爭議，現在就看主管機關內政部怎麼解釋「國籍法」，主要是有無積極努力放棄中國籍。李貞秀明天即將宣誓，依「國籍法」規定須在就職前放棄外國籍，否則不得在就任後補辦放棄外國籍，所以就職前還是必須要辦法放棄外國國籍。

另外，根據內政部2019年所做函釋，當事人於就職前已辦法放棄外國國籍，依「國籍法」第20條第4項規定，得於就職之日起1年內完成喪失該國國籍及取得證明文件，惟如未及於就職前辦理外國國籍，則不得於就職後補辦放棄外國國籍。

官員強調，如果是依法就職，當然尊重她是立法委員，但前提是，必須依照內政部對於「國籍法」的解釋，在就職之前先辦理放棄外國籍，才可以在就職1年之內，將放棄中華人民共和國國籍的證明書拿回來。

對於李貞秀若未在就職前辦理放棄中國籍？官員強調，依法而言，這就不是「完整就任」，其適法性會有問題，這部分內政部會去處理。

「違反國籍法，就不能擔任公職！」官員進一步說，如果李貞秀不願意放棄中國籍，就職前也沒有辦理放棄中國籍，不僅會有適法性問題，也不能行使立委職權。

關於中配未放棄中國籍，仍有1年時間可擔任立委的灰色地帶？官員說明，法律上是有1年時間可以拿回放棄外國籍的證明書，但這是指就職前就須辦理放棄外國籍，或許拿到證明文件需要比較久的時間，所謂1年是給她完成補辦。

他強調，李貞秀先前有放棄中國戶籍，也有繳交註銷戶籍證明文件，不過那是戶籍。擔任我國公職不得擁有雙重國籍，這是「國籍法」規定。至於不放棄中國籍情況下擔任立委的問題，最後還是看內政部的解釋。

