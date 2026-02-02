為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    休園1年3個月完成復建 礁溪五峰旗登山步道重新開放

    2026/02/02 13:57 記者江志雄／宜蘭報導
    礁溪五峰旗登山步道沿途有3層瀑布，圖為位在最高處的第3層瀑布。（圖由宜蘭縣府提供）

    礁溪五峰旗登山步道沿途有3層瀑布，圖為位在最高處的第3層瀑布。（圖由宜蘭縣府提供）

    宜蘭縣礁溪五峰旗風景區登山步道第3層瀑布下方路段，2024年11月因落石封閉，休園1年3個月後完成復建，即日起重新開放。

    宜蘭縣代理縣長林茂盛今天（2日）到五峰旗風景區遊客中心視察，宣布五峰旗登山步道災後復建完工重新開放。

    五峰旗登山步道鄰近通往抹茶山的聖母登山步道，是宜蘭縣熱門的遊憩健行路線，沿途有3層瀑布，從入口處上山，依序經過第1、第2及第3層瀑布，2024年10月底，康芮颱風侵台，第3層瀑布下方路段落石嚴重，宜蘭縣政府基於安全考量，同年11月公告封閉。

    五峰旗風景區岩盤節理發達、地質狀態較為破碎，宜蘭縣政府邀集專家學者研商，決定以掛網岩栓坡保護坡面方式辦理災後復建，並增設植生毯加速植生復育，去年1月，獲行政院公共工程委員會補助930萬元後啟動工程設計，6月決標並開工，工程完工後，上個月底完成驗收。

    礁溪五峰旗登山步道完成災後復建重新開放。（圖由宜蘭縣府提供）

    礁溪五峰旗登山步道完成災後復建重新開放。（圖由宜蘭縣府提供）

    五峰旗登山步道第3層瀑布下方的災點，以掛網岩栓坡保護坡面方式復建。（圖由宜蘭縣府提供）

    五峰旗登山步道第3層瀑布下方的災點，以掛網岩栓坡保護坡面方式復建。（圖由宜蘭縣府提供）

    宜蘭縣代理縣長林茂盛（右1）今到五峰旗視察，宣布五峰旗登山步道重新開放。（圖由宜蘭縣府提供）

    宜蘭縣代理縣長林茂盛（右1）今到五峰旗視察，宣布五峰旗登山步道重新開放。（圖由宜蘭縣府提供）

