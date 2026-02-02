苦等2小時！ 台男奧客「放鳥+封鎖包車司機」 身分被四叉貓起底

日本北海道近期遭受寒流暴雪侵襲。（圖擷取自@hap_chitose 社群平台「X」）

日本北海道近期遭受寒流暴雪侵襲，許多旅客為避免受困新千歲機場，會事前預定包車接送。但昨（1）日傳出，一名台灣遊客去北海道旅遊，結果直接放鳥包車司機，導致司機在寒風中苦等2小時，司機想聯絡卻發現被對方拉黑，業者為此上網求助，引發台灣網友怒火並紛紛協助找尋對方下落，目前相關貼文在網上持續延燒。

據了解，一名在日本經營全境旅遊包車服務的網友，1日下午在Threads發文透露，公司遭台灣遊客棄單，並附上數張聊天記錄截圖，並提到對方在1日落地北海道新千歲機場前，有跟公司預定接機服務，而公司事前並未提前收取任何費用，僅向對方詢問航班號碼、預計上車地點，以及將他與接送司機加入負責人的Line好友以便聯絡。

未料，登到接送司機按照事前指示前往機場，卻遲遲等不到回應，司機在寒風中苦等2小時，並未見到預約的台灣旅客身影，試圖打電話給對方，結果發現自己竟然已被拉進黑名單。原PO無奈表示︰「在日本信譽比較重要，我們也是要給司機算全部費用，如果要是取消請提前告訴我們都可以取消的」，也請廣大網友協助尋找這名台灣旅客。

貼文曝光後，立即引爆全網怒火，眾人除了痛批做出放鳥行為的惡列旅客，也從原PO提供的資料進行搜尋。「四叉貓」得知此事後，也發熱心揮自己的專長，成功幫原PO揪出這起放鳥事件的台灣旅客真實身分，疑似是一名在高雄市開便當店的業者，還循線摸瓜找到對方的臉書帳號；其他網友見狀，則紛紛湧入便當店Google評論區進行洗版。

部分網友猜測，這名台灣旅客做出糟糕的棄單行為，或許是擔心會趕不上平價的巴士，因此預約了接機服務做為「備胎」選項。其他網友則斥責，「這位台灣人太丟臉了，在高雄的能否去店家提醒他一下，把錢給付了吧」、「自己做生意還這麼不懂誠信，台灣人的臉給丟到日本去了，把該給的錢給付了吧」。

