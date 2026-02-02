為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    今起降雨趨緩！週末「很強」冷空氣南下 吳德榮：平地低溫下探8度

    2026/02/02 09:40 即時新聞／綜合報導
    今北台偏冷，其他地區白天微涼舒適、早晚冷，中部以北白天起降雨趨緩。（資料照）

    今（2日）晨本島各地區的平地最低氣溫約在13、14度之間，最低溫出現在新竹湖口的12.3度，今明（3日）兩天仍受冷氣團影響，北台偏冷，平地最低氣溫約在11至12度之間，高山有飄雪機率；預估週三至週五（4至6日）各地轉晴暖舒適，週末另一波「很強」的冷空氣南下，本島平地低溫恐下探8度。

    中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今北台偏冷，其他地區白天微涼舒適、早晚冷，中部以北白天起降雨趨緩，東半部仍有局部短暫雨，各地區氣溫如下：北部12至18度、中部13至23度、南部14至25度、東部13至24度。

    明仍受冷氣團影響，本島的平地最低氣溫約在11度；水氣轉乾，北部多雲、中南部晴朗，東半部有局部短暫雨。週三至週五冷氣團逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大；因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫，民眾要注意冷、暖交替變化及日夜溫差大。

    最新模式模擬顯示，週五晚起鋒面抵達，北台轉雨降溫。週六（7日）中部以北濕冷有雨、下週日至週二（8至10日）各地轉晴冷。週六至下週一另一波「很強」的冷空氣南下，歐洲模式模擬以「強烈大陸冷氣團」（台北測站≦12度）的機率為最高，本島將出現8度左右的平地最低氣溫。但各國模式持續調整中，持續觀察。

