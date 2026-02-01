讓愛上桌！國際扶輪社捐年菜助桃園孤老

國際扶輪社3052地區第六分區舉辦「讓愛上桌」愛心年菜捐贈儀式，盼讓獨居長輩溫暖迎新年。（華山基金會提供）

農曆春節將至，國際扶輪社3052地區第六分區號召旗下8個扶輪社集資8萬元，共同投入孤老年菜認助行動，今（1）日舉辦「讓愛上桌」愛心年菜捐贈儀式，由華山基金會桃園市站長盧淑敏及服務的8位獨居長輩出席受贈，所認助80份年菜將在農曆除夕前送到孤老家中，讓沒有家人陪伴的爺爺奶奶也能溫暖迎新年。

捐贈儀式由國際扶輪社3052地區總監張玉斌率領第六分區8位社長與財神爺熱鬧登場，除了獻上「馬年吉祥春聯」提前向與會爺奶祝福，現場也展示象徵團圓的年菜，為現場增添年節氣氛。

盧淑敏表示，台灣步入超高齡社會，許多弱勢長者面臨生活困頓，需要社會更多力量協助，華山基金會桃園地區目前服務超過1000位三失（失依、失能、失智）長輩，現正推動2026「愛老人愛團圓」公益計畫，在農曆春節前為孤老送上愛心年菜1000元（每份）及送愛到家服務經費1萬5000元（每位），目前經費尚缺4成，亟待各界大力協助，助孤老過節與平日到宅服務。

盧淑敏提到，送年菜活動源起於23年前，當時因不忍獨居長輩在過年期間僅以乾糧果腹，緊急號召義工煮雞湯送給弱勢老人，從此開啟送年菜陪孤老過年的關懷行動，盼長輩的年夜飯都能吃得飽吃得暖。

張玉斌也說，扶輪社長期投入社會公益與弱勢關懷，十分認同華山基金會的服務，特召集各社以實際行動參與，未來也將持續並擴大支持，讓關懷孤老的行動不間斷。

