龍潭體育園區運動館試營運 議員盼停車、地坪傾斜問題速改善

市議員劉熒隆（右3）指出，目前場館相關設施體驗，民眾反應還算不錯，營運廠商也推出各式運動課程。（劉熒隆提供）

桃園市龍潭體育園區2021年11月完工啟用後，因委外營運不順及場地缺失等問題閒置多年，市府檢討原因並調整環境與設施，運動館一、二樓於今年1月30日起試營運7天，開放民眾免費體驗。市議員劉熒隆今（1）日指出，這幾天雖然天候不佳，適逢寒假，場館每天吸引數百人前往免費體驗，不過，場館本身尚有三樓地坪傾斜問題尚未開放，另園區停車位嚴重不足，有待市府相關單位盡速研議改善。

龍潭體育園區運動館於1月30日展開為期7天的試營運，開放範圍包括一樓設有休閒座椅區，提供民眾休憩、交流的空間；二樓為體適能中心、撞球訓練基地，除有專業教練指導民眾，同時引進諧振健康館與運動整復室，結合運動科學與身體保健概念，兼顧專業訓練與一般日常使用。

請繼續往下閱讀...

劉熒隆提到，目前場館相關設施體驗，民眾反應還算不錯，營運廠商也推出各式運動課程，至於三樓有羽球場與匹克球場共用空間，但卡在地坪傾斜問題，期盼市府持續監督盡早對外開放。

另外，園區曲棍球場地水準可舉辦全國性賽事、還有棒壘球場，整個園區停車場卻僅有10多個車位，若舉辦賽事民眾車輛只能停放路邊，但進出道路狹窄。他建議，周邊仍有國有土地，市府應盡速洽談國有地釋出、並在此開闢停車場，進一步解決停車位不足問題。

二樓為體適能中心、撞球訓練基地，除有專業教練指導民眾，同時引進諧振健康館與運動整復室，兼顧專業訓練與一般日常使用。（桃園市議員劉熒隆提供）

桃園市龍潭體育園區運動館試營運，吸引民眾免費體驗。（桃園市議員劉熒隆提供）

桃園市龍潭體育園區2021年11月完工啟用後，因委外營運不順及場地缺失等問題閒置多年，市府檢討原因並調整環境與設施，運動館一、二樓1月30日起試營運7天。（桃園市體育局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法