週三就是「立春」！廖大乙：送走「破枯壞礙」迎好運

枯萎的盆栽植物就是要丟棄的「枯」類物品。（記者陳鳳麗攝）

很多人的冰箱冷凍庫也放了非常久的過期食品，廖大乙建議，立春前將這類「礙」的物品丟掉。（記者陳鳳麗攝）

民俗專家廖大乙表示，立春交節氣就是進入新的一年，立春前除舊布新，可以送走「破、枯、壞、礙」4物，迎來新氣場、好運勢。（記者陳鳳麗攝）

國曆2月4日週三將迎來24節氣之首「立春」，凌晨4時1分51秒交節氣，等於換年，也就是新的1年，民俗專家廖大乙表示，迎接新年新節氣，還是要「除舊布新」，但可能很多人還未開始打掃除，因此建議先將「破、枯、壞、礙」丟掉、送走，「立春」開始就會迎新象、接好運。

民俗專家廖大乙指出，1年有24節氣，第一個節氣是「立春」，古代立春就是新的1年，今年立春交節氣時間是4日凌晨4時1分51秒，過了這個時刻就是新的年，命理上該時刻之後出生的新生兒生肖就屬馬。

廖大乙表示，過年前大家都要大掃除才能「除舊布新」，送走舊的穢氣，才可以迎接新氣場、好的運勢，因為乙巳年農曆閏八月，因此要到國曆2月17日才是丙午年的大年初一，很多人習慣除夕前幾天開始大掃除，無法趕在週三「立春」前打掃的朋友，其實只要丟掉、送走「破、枯、壞、礙」4類東西，就能「除舊布新」迎接好運。

廖大乙說，「破」指的是家中破碗盤、有破洞的鞋襪；「枯」則是指枯萎的植物、盆栽或是枯枝枯葉；「壞」則舉凡壞掉的家電用品、人偶玩具、用不到或已無用的充電器；至於「礙」指的是看起來不舒服、又不好回憶的物品，或是冰箱早已過期的食品，此外還包括佔地方招灰塵的舊雜誌，這些東西趕快在「立春」前丟掉或資源回收。

這週三就是國曆2月4日，迎來一年的第一個節氣「立春」。（記者陳鳳麗攝）

