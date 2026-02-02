霍諾德徒手攀101掀熱潮 高雄電影館春節再現經典《極限攀登》VR

高市電影館VR體感劇院農曆春節2月20日、21日將推出《極限攀登》新春特典場。（高市電影館提供）

美國「極限攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德（ Alex Honnold ）成功徒手攻頂台北101，轟動全球，高市電影館VR體感劇院農曆春節2月20日、21日將推出《極限攀登》新春特典場，邀請觀眾重返霍諾德最經典的攀岩里程碑—阿爾卑斯山與酋長岩，近距離感受他在萬丈深淵前的極限專注，票券12日正式開賣。

高市電影館2月片單集結新春特別放映、雙重經典單元，及228和平紀念日特別放映與映後座談，從動畫經典、文學改編、華語情感名作、歷史記憶影像到VR沉浸體驗，打造橫跨世代與類型的觀影版圖。

其中，新春特別放映《虎豹小霸王》、《我家的事》、《陽光女子合唱團》和《東京牛仔很忙》等片，雙重經典單元選映《頤和園》和《藍宇》，兩部作品皆以「六四事件」作為關鍵歷史背景，228和平紀念日則規劃特別放映《超級大國民》、票房破億國片《大濛》及《民主之眼》，3部作品皆將搭配映後座談，分別邀請影評人鄭秉泓、《大濛》美術指導王誌成，以及《民主之眼》導演鍾宜杰，與觀眾一同分享對歷史與民主價值的理解。

另2月份的藝術院線片單也精采可期，包括宮崎駿經典《魔法公主》最新4K紀念版、新海誠原作首度真人化的《秒速5公分 真人版》、許承傑導演最新喜劇力作《雙囍》，和趙婷執導、改編自莎士比亞家族故事的《哈姆奈特》等。

高市電影館表示，適逢農曆新年，同步祭出觀影好禮，即日起至22日，凡憑三館（高市電影館、內惟藝術中心、VR體感劇院）任一場有價票根，即可兌換超人氣插畫家「鼻妹」限定紅包斗方一份；同樣憑有價票根還可加贈「青花驕－牛培根招待券」，另有「好『馬』吉・免費看電影」活動，只要身分證件中含有「馬」（含同音不同字），於指定兌換時段至內惟藝術中心售票服務台出示有效證件，即可兌換「初一限定場次」免費電影票1張，新春好禮送好送滿，陪你歡樂過新年。

購票請洽年代售票系統，更多節目資訊與優惠活動，請加入「高雄市電影館」LINE官方帳號，或至電影館、內惟藝術中心、VR體感劇院官網、臉書粉絲專頁、Instagram查詢。

228和平紀念日高市電影館規劃特別放映《超級大國民》，並搭配舉辦映後座談。（高市電影館提供）

