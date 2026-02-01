為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    週一中部以北下探13度 週六又有冷氣團殺到

    2026/02/01 22:05 即時新聞／綜合報導
    週一全台早晚仍偏冷，北台灣白天高溫僅16度。（記者陳逸寬攝）<br /><p>

    未來1週降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    未來1週氣溫趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    週一（2日）受大陸冷氣團影響，全台早晚仍偏冷，北台灣白天高溫僅16度，隨著水氣由北往南逐漸減少，西半部將轉為多雲到晴，雖然週二起氣溫會短暫回升、天氣趨穩；但週六預估會有另一波強烈大陸冷氣團等級的強冷空氣南下，需防範輻射冷卻低溫，提醒民眾適時增添衣物以免著涼。

    根據中央氣象署預報，週一仍受大陸冷氣團影響，各地早晚偏涼冷，中部以北及宜蘭低溫約13至15度，南部及花東低溫約15至17度，白天北部、宜蘭高溫約16至17度，白天仍偏涼，而中部、花東高溫約19至23度，南部高溫約23至25度。

    降雨方面，週一基隆北海岸、大臺北山區及東北部地區有短暫雨，桃園以北、花東地區、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，新竹以南地區一早仍有局部短暫雨，逐漸轉變為多雲的天氣，此外，若凌晨溫度與水氣條件配合，3000公尺以上高山有零星降雪機率，前往高山請留意道路結冰及路面濕滑情形。

    未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，週一水氣漸減，新竹以北到東半部地區會有短暫雨，中南部為多雲到晴，北台灣則偏冷，需留意夜晚輻射冷卻低溫，並且空曠地區有機會下探10度，週二至週五天氣轉趨穩定，各地多雲到晴，僅東半部偶有短暫陣雨，氣溫將逐日回升，但日夜溫差仍大，低溫僅15至17度，週六至週一預估會有另一波強烈大陸冷氣團等級的強冷空氣南下，需防範輻射冷卻低溫，這波冷空氣偏向乾冷型的機會較大，要注意的是夜晚清晨輻射冷卻作用配合下可能造成的低溫現象。

    紫外線指數方面，週一新竹以北地區為「低量級」，其餘縣市則皆為「中量級」。

    空氣品質方面，週一受大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，午後東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響臺灣及離島，中南部位於下風處，污染物稍易累積；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

    週一基隆北海岸、大臺北山區及東北部地區有短暫雨，桃園以北、花東地區、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，新竹以南地區一早仍有局部短暫雨，逐漸轉變為多雲的天氣。（擷取自中央氣象署網站）

    週一新竹以北地區的紫外線指數為「低量級」，其餘縣市則皆為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週一宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

