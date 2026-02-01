從金錢豹到葳格校園！創辦人袁昶平尾牙豪擲百萬抽獎 啦啦隊女神助陣

葳格國際學校創辦人袁昶平（中）與Passion Sisters合影。（校方提供）

台中市葳格國際學校今天舉行「燃動未來 葳格金牌日」尾牙運動會，校方邀請中信兄弟啦啦隊Passion Sisters熱舞開場，集團創辦人袁昶平開心與韓籍女神合影，上千名教職員攜家帶眷聚校園同慶。袁昶平是知名酒店金錢豹創辦人，當場豪擲上百萬元強調「人人有獎」，教職員示範運動精神，也期待中大獎。

「燃動未來 葳格金牌日」尾牙運動會今天在校區舉行，中信兄弟啦啦隊 Passion Sisters 熱舞開場，韓籍成員JJUBI（朴善珠）、金渡兒，前日本女團TPE48成員冼迪琦（小迪），及世界選美皇后曼容，4人合體瞬間點燃全場熱情，校方也安排大隊接力、拔河與趣味競賽，還規劃親子活動，鬧熱滾滾。

葳格董事會成員，還有從幼兒園到高中6個校區校園長全數投入比賽，與教職員並肩揮汗，集團創辦人袁昶平當場豪擲上百萬元，提供教職員摸彩為慶典掀起高潮。

葳格執行董事吳菀庭說，透過尾牙運動會，教師們親身示範團隊合作與運動家精神，用身教帶給學子正向影響力，激勵成長路更具勇於挑戰自我韌性。

校方舉辦夢幻美食市集，網羅海底撈火鍋、屋馬燒肉、鵝房宮、UG飲料、吳寶春麥方店與Feeling18巧克力工房，超過20家品牌與師生同歡。

