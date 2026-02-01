累積銷售1.6萬公斤 台東釋迦前進新加坡辦百場試吃

台東釋迦如何和中國產品區隔、拓展市場，成縣府重大課題。（縣府提供）

日前傳出中國使用台灣釋迦技術等問題，台東縣府再次公布台東鳳梨釋迦出口佳績，其實對岸競爭與技術剽竊一直都有，農業部門在危機意識下也持續推動新加坡高消費力市場，自前年起累積銷售量已突破1萬6000公斤，今年1月24日再度前進新加坡辦理逾百場試吃導購活動，進一步擴大銷售規模，期望開拓出與中國區隔的另一片市場。

縣府說明，2024年鳳梨釋迦正式上架新加坡DFI集團旗下超市通路，首年實際銷售量約6880公斤；2025年拓展至新加坡最大消費合作社NTUC FairPrice，全年銷售量提升至9170公斤，銷售穩健成長。

縣府表示，NTUC延續以「單果方式」銷售，貼近日常家庭消費市場；DFI則鎖定高端客群，於旗下高檔通路Cold Storage主打精緻禮盒包裝，成功切入節慶送禮與高端消費市場，展現在不同消費場域的多元定位與市場彈性。自今年1月24日至2月28日，於NTUC及DFI兩大通路，同步辦理超過百場試吃推廣活動。

以往兩岸觀光、經貿密切時，台東觀光與釋迦皆高度仰賴中客與中國市場，許多農民亦以種植釋迦大發利市，但在多次風災摧殘、對岸釋迦大量種植後，縣農業處與中央農政單位合作找尋解套方式，目前除輔導轉作，銷售方面也朝向東南、東北亞同步進行，以加工品、冷凍環切果突破檢疫關卡。

目前中國雲南、廣東、海南等地大規模種植釋迦，農政單位表示，目前還看不出中國釋迦追上台東，但「不努力就等死」，不想看到被追上的那天。

在駐新加坡代表童振源協助下，台東釋迦出口更順暢。（縣府提供）

