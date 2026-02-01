新通關密語？她申報行李「台灣1名產」 竟被澳洲海關秒放行

近期一名網友分享，她搭機抵達澳洲後，準備向海關申報攜帶物品，未料她剛說出「鳳梨酥」3個字，海關就迅速讓他通關，讓她感到非常驚訝。示意圖。（資料照）

無論是來台旅遊外國遊客，還是長期旅居海外的台灣人，都會在離台前購買各種人氣名產當伴手禮。近期一名網友分享，她搭機抵達澳洲後，準備向海關申報攜帶物品，未料她剛說出「鳳梨酥」3個字，海關就迅速讓他通關，讓她感到非常驚訝，文章曝光後，意外釣出不少過來人分享類似經驗，令網友們笑說根本是「通關密語」。

據悉，該名網友在Threads表示，她日前從台灣搭機回到澳洲，在過海關檢查時被詢問是否有物品要申報，她先是說出「鳳梨酥」3個字，結果海關人員不等她講出其他物品，就馬上收走申報用的小黃卡和另一張文件，讓她快速通關，完全不用再排隊檢查，讓她驚訝直呼：「是不是台灣人帶太多鳳梨酥了？海關熟到直接讓人通過！」

請繼續往下閱讀...

貼文一出，在網上掀起熱烈迴響，不少網友分享遇過類似經歷。有人表示，他曾在澳洲被海關檢查行李，對方一看到鳳梨酥，非常熱情呼喚同事來圍觀，順帶討論哪個牌子比較好吃；還有人透露，自己遇過海關一看到台灣護照，就主動詢問「有沒有帶鳳梨酥？」，並在聽到肯定答案後，帶著微笑放行，彷彿鳳梨酥是台灣旅客的標準配備；更有人笑說，父親某次入關沒帶食物，秒被海關詢問「No pineapple cakes？」。

不少旅澳網友指出，澳洲海關對於台灣鳳梨酥的熟悉程度，完全超乎台灣人想像，有些海關已經能僅靠外包裝，就認出是它是來自哪家品牌，甚至還能用中文清楚說出名字來。另外，儘管鳳梨酥在澳洲海關的「通關率」極高，許多網友仍留言提醒務必須要「誠實申報」，入境澳洲前切記確認哪些物品可以攜帶，避免違反規定受罰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法