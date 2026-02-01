蔡淑君攜手林口警、書法家揮毫迎春 陳松勇金馬獎座馬年添好運

中國書法學會理事長陳銘鏡率領13位書法名家，為民眾揮毫書寫吉祥春聯。（新北市議員蔡淑君提供）

農曆春節將到，新北市議員蔡淑君今天下午在新北市林口警分局前廣場舉辦「和駒納福」春聯揮毫活動，邀請中國書法學會理事長陳銘鏡率領13位書法名家，為民眾揮毫書寫吉祥春聯，結合林口警分局員警進行防詐宣導，另展出已故影帝陳松勇的金馬獎獎座供民眾合影留念，2小時湧入逾千人，將約50坪帳棚擠得水洩不通，現場洋溢年節熱鬧氛圍。

「和駒納福」春聯揮毫活動，由人稱「林口阿姨」的蔡淑君、林口警分局長李智源及全國公務人員協會首席顧問陳韋翰共同主辦，除由陳銘鏡領軍外，中國書法學會常務理事郭金堂、諮詢委員蕭陽義等共13位書法名家齊聚，不僅事先準備多款馬年祝福春聯供民眾領取，也應現場需求客製化書寫吉祥祝賀詞，不少民眾一早便到場排隊等候，李智源也下場小試身手，博得民眾掌聲。

林口警分局員警也在活動現場進行反詐宣導，教導民眾如何識詐與「假投資」常見詐騙手法；書法名家一人寫一字，共組「金馬迎春心如意、反詐防詐破騙局」春聯，加深民眾反詐印象。

蔡淑君表示，春聯不僅是農曆新年的重要象徵，更承載著深厚文化底蘊與對未來1年的祝福，盼透過邀請書法名家走入社區的活動形式，讓鄉親近距離接觸書法藝術，不僅延續傳統文化，也讓里民在歲末年終感受到實在的溫暖與喜氣。

今天天氣濕冷，活動特別搭設50坪大型帳棚，大都會汽車客運公司也支援暖爐設備，現場並提供青年小吃準備的紅豆湯與薑母茶，讓排隊等候的民眾在寒冬中備感溫暖。陳韋翰因與已故影帝陳松勇交情深厚，特別商借其「金馬獎」最佳男主角獎座到場，吸引民眾合影，為馬年增添好運與話題。

新北市議員蔡淑君今在林口警分局前廣場辦春聯揮毫活動，書法名家1人寫1字，共組「金馬迎春心如意、反詐防詐破騙局」春聯，加深民眾反詐印象。（蔡淑君提供）

新北市議員蔡淑君今在新北市林口警分局前廣場舉辦「和駒納福」春聯揮毫，另展出已故影帝陳松勇的金馬獎獎座供民眾合影。（蔡淑君提供）

林口警分局長李智源也現場揮毫，與民眾同歡。（新北市議員蔡淑君提供）

