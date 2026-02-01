終於要說「橘子」去向？ 陳佩琪突自曝「已寫好長文」：很精采！

柯文哲妻子陳佩琪。（資料照）

民眾黨前主席柯文哲涉入京華城、政治獻金等弊案，過去的貼身秘書「橘子」許芷瑜被視為關鍵角色，但檢方發動大規模搜索前夕，她就突然出境並人間蒸發，直至今日外界呼籲讓橘子回來就能證明柯文哲「清白」，但白營的人卻一再避答。不過柯文哲妻子陳佩琪今天（2/1）突然透露，她其實寫好有關橘子的文章，她會去問律師可不可以PO出來，還說「很精彩」！

時常在臉書替丈夫喊冤、分享阿北生活日常的陳佩琪，今天又PO文稱，她已經把有關柯文哲的事幾乎都寫了個遍，「先生回家五個月了，最近很多人跟我說阿北講話速度和腦子的流暢度已經回復到他們原本以前認識的那個阿北了，聽了是很欣慰」。然後她繼續罵民進黨政府政治打壓柯文哲，「台灣是廢除警總了，但以民進黨這種沒證據就來搜索、抓人的手段，和過去有警總時代有何不同？」

請繼續往下閱讀...

陳佩琪接著說：「果然活成和過去國民黨一個樣子了，抓人取供，然後再押人逼供，現在執政黨還有一個利器、就是利用媒體和名嘴的在社群媒體上推波助瀾，再用偵查不公開恐嚇當事人閉嘴，好像只有名嘴和媒體能罵，我們澄清就是串證和違反偵查不公開，導致那段時間我們是百口莫辯、只有束手就擒的份。」最後她感謝小草不離不棄，「你們那天天不間斷的執著、毅力和精神，我和阿北永銘於心 、此生不忘。」

寫了落落長一篇，底下卻湧入大批網友留言嘲諷，「怎不呼籲橘子快回來？」、「橘子咧？我比較想要知道橘子去哪了」、「橘子回來了嗎？」、「想證明阿北清清白白很簡單，叫橘子回來就好了啊」、「就問妳一句，為什麼不幫忙叫橘子回來證明妳家是清白無辜的呢？」、「寫這麼多廢話怎麼不寫橘子？她才是關鍵啊」、「要不要來寫一篇『橘子專欄』？」、「等你呼籲橘子回來時，相信大部份人才會見到你的實在，否則一切都屬嫌疑犯的避重就輕而已！」、「如果沒問題，事情一發生橘子幹嘛人間蒸發？」

看到這麼多人敲碗橘子的去向，陳佩琪起初避重就輕宣稱，他們不能和橘子互相聯絡，還反嗆網友「你問過北檢和法院了？我們可以互相聯絡是嗎？你確定法律上沒問題，那你把聯絡法給我」。但沒多久後她又透露，其實寫好了好長好長的一篇了啦，但先生和她不能聯絡，我和先生又是夫妻住在一起，我問律師可不可以PO，很精采囉」、「因為被禁止不能聯絡，律師說內容無疑慮的話，我就PO出一長長長文出來」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法