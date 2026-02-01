不是觸身球！新莊瓊林棒球場流浪狗亂入 業餘賽球員遭咬傷退場

新北市新莊瓊林棒球場1月31日進行業餘比賽，開賽不久突然有多隻流浪狗衝入場內，先後攻擊外野手，造成球員被咬傷，緊急送醫打破傷風。（取自Threads:Mr.ca69）

棒球賽打到一半，板凳區突然兩度清空，不是因為觸身球，而是被狗追！新北市新莊瓊林棒球場1月31日進行業餘比賽，開賽不久突然竄出多隻流浪狗衝入場內，先後攻擊外野手，造成球員被咬傷，緊急送醫打破傷風。對此，新北市動物保護防疫處長楊淑方表示，已啟動捕捉及調查機制，釐清犬隻是否有飼主飼養，若疏縱或管理不當情形，將依動保法規定裁罰；若為遊蕩犬隻，將進行收容。

據了解，紡織業者扛布者PO出影片指出，新莊瓊林棒球場昨天進行業餘比賽，比賽剛開始不久，一名外野手突然扶著腳退場，原以為只是抽筋，沒想到是遭流浪狗咬傷。現場出現一黃一黑兩隻流浪狗闖入外野區域，所幸球員身穿球褲且及時閃避，僅小腿出現破皮與紅腫，仍立即由救護車送醫施打破傷風。為確保安全，兩隊球員首度清空板凳，手持球棒合力將狗群驅離場內。

未料約1小時後，2隻流浪狗再度返回球場，並試圖攻擊另一隊外野手，雙方再度清板凳將牠們趕走。事發後，新北市政府動保處接獲通報，約半小時內派員到場處理，成功將流浪狗帶離，處置效率獲現場人員肯定。

然而，事件也讓球員心有餘悸。扛布者表示，若當天被咬的不是穿著護具，而是老弱婦孺？若是在夜間，單獨行走河堤同時遭遇多隻流浪狗真的能全身而退？所以看到有立委提案將餵養人視為飼主，他雙手贊成。此舉並非不愛動物，而是希望透過制度讓流浪動物獲得真正的歸屬與管理。流浪犬涉及人身安全風險，流浪貓也可能影響環境與生態，若真的愛牠們，就讓牠們有該去的地方，這才是長久、負責任的大愛。

楊淑方回應，昨日接獲民眾通報，隨即前往處理。針對問題犬隻，動保處已啟動捕捉及調查機制，釐清犬隻是否有飼主飼養，若有疏縱或管理不當情形，將依動保法規定裁罰；若為遊蕩犬隻，將進行收容。民眾於公共場所發現具攻擊性或有危險疑慮犬隻，請撥打1959動保專線通報，將即時派員處理，以維護民眾與動物安全。

