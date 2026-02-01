為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中豐原慈濟宮「九龍功德照壁」揭牌 以誌百年建醮功德

    2026/02/01 18:02 記者歐素美／台中報導
    豐原慈濟宮「九龍功德照壁」啟用揭牌，主委陳誌鋒進行相關科儀。（慈濟宮提供）

    台中市豐原慈濟宮今天舉行「九龍功德照壁」啟用揭牌大典，象徵「甲辰年科祈安五朝清醮」建醮圓滿、功德圓融。主委兼聖母壇大總理陳誌鋒率同名譽總理廖了以、江啟臣、洪獻堂及五大分壇總理、副總理等共36名主事人員虔誠團拜，場面莊嚴隆重。

    豐原慈濟宮為紀念113年百年建醮，在廟裡設置「九龍功德照壁」，今天進行啟用揭牌！主委陳誌鋒表示，天上聖母豐原媽守護豐原地方近300年，德配乾坤、福澤綿延，五朝清醮得以圓滿完成，仰賴六壇建醮總理、各壇執事及眾多有功人員勞心勞力，更感謝十方善信無私奉獻，凝聚敬神團結之心，成就神人交泰的建醮盛會，廟方配合清醮圓滿，啟建九龍功德照壁，以誌功德，期盼神龍護國、祥瑞降臨，持續庇佑地方安定繁榮。

    今天揭牌拉彩儀式完成後，由羅覺大法師主持誦經開光及謝土儀式，儀式圓滿之際天際飄下細雨，地方信眾視為瑞兆。廟方表示，龍與水自古象徵風調雨順、五穀豐登與富貴吉祥，細雨應時而降，寓意天上聖母慈悲顯化，庇佑地方佑土佑民、工商樂利、家家平安。

    豐原慈濟宮強調，未來將持續傳承宗教文化，結合公益與地方發展，讓信仰成為安定社會、凝聚人心的重要力量。

    豐原慈濟宮舉行「九龍功德照壁」啟用揭牌大典，象徵「甲辰年科祈安五朝清醮」建醮圓滿、功德圓融。（慈濟宮提供）

