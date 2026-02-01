百位辣妹禮生頂寒風、露酥胸遶境 廟會女神曾甜初體驗

舞魅孃百位禮生吸引民眾目光。（記者王姝琇攝）

安平福城堂今日舉辦「福德正神三載圓科平安繞境大典」，台南舞魅孃破紀錄祭出100位辣妹禮生負責舉旗、前導、藝閣車，禮生頂著寒風小露酥胸，最受矚目就屬有「廟會女神」封號的曾甜及舞魅孃最美禮生寧寧。

安平福城堂福德正神2年前為鎮殿和正殿福德正神開光，今年迎請五營兵馬，並前往開基玉皇宮向玉皇上帝稟奏恭領玉旨，今舉辦「福德正神三載圓科平安繞境大典」，遶境隊伍最前端由舞魅孃禮生舉旗前導。舞魅孃團長龜龜表示，一般常見禮生人數是6至8位，首次出到100位禮生共同參與盛事，2024年福城堂就已祭出60位禮生，這次再破紀錄一口氣加到100人。

龜龜表示，100位禮生分別在舉旗、前導、藝閣車，特別邀請藝人曾甜坐鎮藝閣車。曾甜表示，平常都是看小朋友坐在藝閣車發糖果很開心，就想來試試，此次收到邀請就答應，做自己沒嘗試過的事情，坐上來感覺很不一樣，高度有點可怕。

另一焦點是有「最美禮生」之稱的寧寧，平日忙於其他事業已有一段時間沒有露面。寧寧說，嘗試坐上這麼高的藝閣車難免還是有點害怕，第一次體驗滿有新鮮感的；她也讚整體服裝很「仙氣」，從頭飾、服裝到髮妝設計都是出自團長的創意。

此次除100位禮生，遶境隊伍中還有120人組成宜蘭國光樂儀隊、舞媂創意舞蹈團、競技啦啦隊、北港藝陣、TUNG TUNG SAMBA森巴樂團等陣頭，及備受期待的百萬煙火秀。安平福城堂公關尤聖翔表示，此次三年圓科擴大舉行遶境，以安平舊部落為主範圍，力邀來自北、中、南的陣頭，另有踩高蹺、龍王水族陣、官將首、台北雙連社，預估約2000人共襄盛舉。

「廟會女神」曾甜初體驗真人藝閣車。（記者王姝琇攝）

真人藝閣車。（記者王姝琇攝）

