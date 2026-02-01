田間一堆堆「歪樓」像墳塚？ 通霄居民淡定回應：要焢地瓜啦！

通霄鎮公所將於2月7日在城北里社區活動中心旁農田間舉辦焢窯活動，大量土窯排列整齊，引發討論。（記者彭健禮攝）

苗栗縣通霄鎮城北里社區活動中心附近的121縣道旁農田間，近日冒出一堆堆排列整齊的土窯，從遠處望去，容易讓人「歪樓」聯想為墳塚，引發不少路過民眾好奇與討論，甚至在網路發酵。對此，在地居民則不失禮貌微笑地說，這是鎮公所辦理的年度焢窯活動，所準備的土窯，今年將於2月7日登場。

通霄鎮城北里社區活動中心附近的121縣道旁農田間，近日冒出一堆堆的土窯，排列整齊且數量眾多，十分壯觀，吸引不少路過民眾好奇、下車攝影拍照，並於網路分享，引發網友熱議，尤其從土窯灶口面望去，就好像墓園的一門門墳塚般。

對於網友的看法，在地居民則不失禮貌微笑地說，通霄鎮公所於每年秋收後，在此辦理焢窯活動已行之有年，今年將於2月7日登場，準備了120組土窯，並提供地瓜讓通霄鄉親報名參加，回味古早田間焢窯樂趣。

通霄鎮公所將於2月7日在城北里社區活動中心旁農田間舉辦焢窯活動，公所準備好土窯供報名參加的鄉親烤地瓜。（記者彭健禮攝）

通霄鎮公所辦理的年度焢窯活動，行之有年，今年將於2月7日登場。（取自通霄鎮公所官網）

