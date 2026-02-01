澎湖三金1》澎湖人專屬小確幸 「三金」年終獎金依序登場

姑婆嶼黑金紫菜採收，成為地方盛事。（記者劉禹慶攝）

記者劉禹慶／專題報導

一方水養一方人，澎湖四面環海，海洋是孕育澎湖人的母親，提供民生各項資源所需，其中「三金」依照時序出現，分別是「白金」土魠、「黑金」紫菜、「綠金」海菜，由於季節都在農曆年節前夕，被視為澎湖人的年終獎金，也是澎湖限定的小確幸，讓大家口袋麥克麥克好過年。

農曆年關愈近，「白金」土魠價格水漲船高，每公斤售價更攀新高。土魠魚學名康氏馬加鰆，又稱康氏馬鮫，是鯖科馬加鰆屬魚類，分布於印度洋北部沿岸、紅海、東到澳大利亞、北到日本、朝鮮以及中國南海、台灣海峽、東海南部等海域，屬於近海暖水性中上層魚類。體長可達240公分，棲息在沿岸水質混濁的海域，會迴游，屬肉食性，以魚類、頭足類、甲殼類等為食。

土魠魚每年農曆年前沿著洋流抵達澎湖海域覓食，是肉質最為肥美的季節，也是價格最高時，通常以每公斤加百元價格為常價，手釣價格更高，被稱為澎湖「白金」，與黑金紫菜、綠金海菜合稱為「澎湖三金」，也是澎湖漁民「一攫千金」的主力魚種，除夕團圓更是澎湖人餐桌上的佳餚。

另外，澎湖「黑金」紫菜，最大的野生產地，就是位於北海的無人島姑婆嶼，因採收期在農曆年前，每年可採收2～3次，被澎湖人視為年終獎金來源。姑婆嶼雖是無人島，但紫菜採收權為赤崁信仰中心龍德宮所有，在紫菜生長期間，還派人上島留守，並觀察紫菜生長情形，配合天候狀況，通知採收日期。由於野生紫菜口感Q脆，廣受消費者喜愛，近來市場供不應求。

另外列入「綠金」的野生海菜，營養價值極高，盛產期為每年冬季至翌年春季。澎湖因東北季風環境優勢，非常適合野生海菜生長、產量豐富，且天氣越冷品質越好，加上澎湖海域乾淨、無污染，民眾能吃得安心又健康。野生海菜多生長於礁岩海岸的潮間帶間，每到盛產季節，沿岸常可見一片翠綠海菜與忙於採收的居民身影，「蹓海菜」成為傳統漁村休閒活動。海菜俗稱「青菜仔」，更有「綠金」美譽，與「白金」土魠魚、「黑金」紫菜合稱為澎湖三金，都是澎湖珍貴的海洋資源。

澎湖白金土魠，讓漁民能圓一攫千金美夢（記者劉禹慶攝）

綠金海菜產季，澎湖海域處處可見蹓海菜人潮。（記者劉禹慶攝）

