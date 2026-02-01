澎湖三金2》溫室效應、政治干擾 澎湖「三金」前景堪慮

溫室效應造成氣溫升高，海菜容易乾涸。（記者劉禹慶攝）

記者劉禹慶／專題報導

澎湖人專屬的小確幸-年終獎金「三金」，近年來受到溫室效應氣候、政治因素干擾下，一年不如一年，其中尤其是中國屢次越過海峽中線，在澎湖傳統漁場-台灣淺堆演習，對於「白金」土魠影響最為劇烈，雖然我國海巡巡防艇在旁護漁，但仍讓澎湖漁船擔驚受怕，不敢前往捕撈，土魠恐將步上「白鑽」白腹後塵，成為貴族食品，價格貴桑桑。

中國近年來灰色侵擾不斷，並動輒舉行台灣圍島軍演，並將澎湖縣西南海域，就是台灣堆澎湖傳統漁場，畫定為實彈射擊的區域，正好就是花嶼以西、七美西南附近海域「白金」土魠魚捕撈的主要漁場，漁船必須避開軍演區，以免遭實彈波及，久而久之擔心痛失傳統漁場，步上白腹後塵。

白腹族群在澎湖迅速消失的原因，一說是由於現行捕捉白腹魚的漁法不友善，使用流刺網等大量捕捉方式，讓白腹魚數量愈來愈少，甚至不見蹤跡，才會導致愈來愈少；另有一說是白腹仔是迴游性的掠食魚類，分佈海域廣闊，主要在中國渤海沿岸，游經台灣海峽之前，就被中國漁船中途攔截，所以才會愈來愈少，最後被土魠取代澎湖白金的地位。

至於紫菜除了受氣候影響外，天敵就是俗稱臭肚魚的象魚，養殖業者都有事先圍網，避免臭肚魚進入吃食。澎湖是台灣地區無論天然或養殖紫菜產量與產值最大的地區，養殖紫菜大多分布在澎湖縣講美村及湖西鄉白坑村，而野生紫菜以姑婆嶼及花嶼數量較多，除了看天吃飯之外，還要與紫菜天敵臭肚魚爭奪。

海菜則喜歡生長在25度以下的低溫環境的海菜，約莫農曆年到清明之間盛產，但現在溫室效應，有時候出現暖冬，就會讓海菜減產。素有「綠金」之稱的青海菜，分別為礁膜及寬礁膜兩種藻類，因富含高葉綠素、β-胡蘿蔔素、硫酸根、葡萄糖醛酸、維生素A、C、E、B群，可以讓身體呈弱鹼性，防止心血管阻塞，並增加細胞，除降低高血壓糖尿病機率外，對心血管病症的改善有極大的幫助，營養價值甚高，且多量的果膠、海藻膠是屬於高膳食纖維、低熱量的食品，可促進胃腸擩動，幫助消化，並還可有效降低身體的膽固醇。

澎湖傳統漁場受中國漁船越界、海警船越過中線執法，大幅縮減。（圖由湖海巡隊提供）

紫菜除了氣候因素影響外，最大的天敵是象魚。（記者劉禹慶攝）

