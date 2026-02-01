為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    逛迪化街年貨大街順道求脫單 祈福御守套票今起捷運北門站開賣

    2026/02/01 10:30 記者董冠怡／台北報導
    台北捷運公司與台北霞海城隍廟合作，推出吉祥物捷米與月老聯名的祈福御守套票。（圖由北捷提供）

    逛年貨大街順道求脫單！台北捷運公司表示，與大同區迪化街的台北霞海城隍廟合作，推出吉祥物捷米與月老聯名的祈福御守套票，包含祈福御守、捷運二次票及「捷緣籤詩」刮刮樂各1份，象徵「緣分捷足先登，幸福馬上到來」，售價120元。今（2月1日）起下午1點於捷運北門站開賣，前100名消費者可獲馬年紅包袋2個。

    北捷表示，套票以「捷運串起緣分」為設計核心，融入捷運意象和傳統信仰文化，粉紅色系的御守外觀，結合求姻緣聞名的台北霞海城隍廟、捷運列車及化身月老的捷米，中央是紅色圓形的捷運二次票，意味「緣分圓滿，好事成雙」，可於啟用當日內，不限距離搭乘捷運2趟，出站不回收。籤詩刮刮樂有中、英、日、韓版本，上頭寫有今年專屬運勢，並完成「過香爐」儀式。

    北捷指出，2月1、7、8、14、15日（都是週六、日）下午1點至晚上7點，可於捷運北門站購買，由月老捷米擔任一日店長；明（2日）起北捷商品館中山店、南京復興店及忠孝復興店同步販售。各販售點前100名消費者可獲限量捷米馬年紅包袋。

