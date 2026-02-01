擊餓超人VS.爆食怪獸 高市30+店把超人力霸王變「大餐」

高雄30店家參與擊餓超人VS爆食怪獸計畫，推出多款跟超人、怪獸有關的創意大餐。（圖由經發局提供）

高雄冬日遊樂園出招，由經發局啟動「擊餓超人VS.爆食怪獸」限定美食計畫，邀請30+在地名店推出怪獸吐司塔、M78星雲歐姆蛋咖哩飯等創意美食，把超人力霸王變成桌上「大餐」。

2026高雄燈會將於愛河灣盛大登場，今年與邁入第60週年的日本知名IP「超人力霸王」合作，預期將吸引海內外親子客群與跨世代粉絲造訪。

響應燈會經典角色，經發局特別企劃「擊餓超人VS.爆食怪獸！高雄造型美食大對決」活動，串聯全市30＋知名餐飲品牌，以超人、怪獸經典元素推出期間限定創意造型美食。

經發局長廖泰翔表示，大型節慶活動不僅是城市行銷亮點，更是活絡在地經濟的重要引擎，透過「擊餓超人VS.爆食怪獸」主題包裝，鼓勵在地業者發揮創意。

參與店家涵蓋傳統老店、商圈特色、人氣烘焙、異國料理及特色咖啡廳，如知名的老江紅茶牛奶、奧瑪烘焙、蒸鮮腸粉、旗山迷路糖藝鋪等，歡迎海內外IP粉絲來高雄，用味覺參與超人與怪聲的PK賽！

經發局說明，總計30家業者共襄盛舉，老江紅茶牛奶推出「怪獸爆擊摩天大樓吐司塔」、麟粥宮推出「宇宙忍者：巴魯坦龍蝦祭」、鸚鵡螺餐酒館推出「巴爾坦星人的復仇、海怪魷魚蚌獸白酒墨魚麵」、咕嚕咕嚕家推出「M78星雲雞肉起司歐姆蛋咖哩飯」、蒸鮮腸粉也推出熱門超人造型小包，在地烘焙店純發麵包及奧瑪烘焙也都參與其中！

自2月7日起前往30家合作名店與限定造型美食打卡合影，公開上傳IG限時動態並標記經發局官方帳號（@edbkh），經店員確認後即可享現場獨家優惠；第二重好禮抽獎期間天天抽限量的「光之禮物包」，春節期間初一至初五更加碼送出粉絲瘋搶的「超人盲盒」，還有最終壓軸大獎iPhone 17 Pro（256GB），詳細內容可至經發局「高雄會展網」經濟發展局FB。

麟粥宮以龍蝦參戰，推出「宇宙忍者：巴魯坦龍蝦祭」款待民眾。（圖由經發局提供）

老江紅茶牛奶推出怪獸爆擊摩天大樓吐司塔，挑戰民眾的怪獸胃口！（圖由經發局提供）

咕嚕咕嚕家推出超可愛「M78星雲雞肉起司歐姆蛋咖哩飯」！（圖由經發局提供）

